Саар предложит социал-демократам поддержать равноправие браков

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар созывает совет уполномоченных партии и предложит ему поддержать равноправие браков, сообщила пресс-служба партии.
«Базовыми принципами социал-демократов всегда являлись толерантность, забота о ближних и открытость миру. К сожалению, последние полтора года эти ценности находятся в Эстонии под серьезной угрозой. Привлечение радикалов в коалицию, шаги правительства по ограничению прав меньшинств и заявления министров, которые разжигают рознь и раскалывают общество, наносят серьезный удар по безопасности тысяч жителей нашей страны и их семей, а также унижают их достоинство. Поэтому тем, кто выступает за свободное общество и равные права для всех людей, должны еще более активно и внятно отстаивать свои ценности и принципы», - сказал Саар.
По словам Саара, социал-демократы всегда были на передовой, когда речь шла о защите равных прав — в 2014 году они инициировали принятие закона о сожительстве и постоянно выступали за принятие прикладных положений к нему, чтобы этот закон смог действовать в полную силу. «Я также хочу выразить признательность Зеленым и Eesti 200 за ясную позицию и инициативу. Все силы, сражающиеся против дискриминации и разжигания розни, и выступающие в том числе за равноправие браков, являются союзниками. Нас объединяет единая цель», - отметил он.
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