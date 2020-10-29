Саар предложит социал-демократам поддержать равноправие браков

«Базовыми принципами социал-демократов всегда являлись толерантность, забота о ближних и открытость миру. К сожалению, последние полтора года эти ценности находятся в Эстонии под серьезной угрозой. Привлечение радикалов в коалицию, шаги правительства по ограничению прав меньшинств и заявления министров, которые разжигают рознь и раскалывают общество, наносят серьезный удар по безопасности тысяч жителей нашей страны и их семей, а также унижают их достоинство. Поэтому тем, кто выступает за свободное общество и равные права для всех людей, должны еще более активно и внятно отстаивать свои ценности и принципы», - сказал Саар.