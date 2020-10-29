До и после ⟩ Перевоплощение интерьера для людей старшего возраста

Пара прожила в этой квартире более 30 лет, и хотя комната опрятная и убранная, есть ощущение старомодности и отсутствия уюта. Активная пара любит проводить в гостиной много времени: общаются с внуками, смотрят телевизор, читают книги, хозяйка также занимается вышиванием. В этой же комнате они принимают всю семью с детьми, и за столом уже все не умещаются. Хозяйка поделилась, что уже давно устала от этого интерьера, но и мечтать не могла, что перемена осуществится. Оказалось, что изменение интерьера может быть не такими уж дорогостоящим.

Гостиная до переделки. ФОТО: Ikea

Картина как вдохновение

После перевоплощения комнату невозможно узнать, она стала светлой, просторной и главное - современной. Вдохновением для этого интерьера послужила картина.

«Мы выбрали натуральную палитру благодаря хозяйской картине с красивым пейзажем. Картина и другие предметы интерьера совершенно терялись на старой стене, но с помощью светлых оттенков они заиграли вновь» - говорит дизайнер IKEA Дариус Римкус,

Гостиная после переделки. ФОТО: Ikea

Как сделать комнату просторнее?

Несмотря на то, что квадратных метров хватает, комната выглядела загруженной. По словам дизайнера, это из-за массивной мебели, темных цветов и множества орнаментов в одной комнате. В комнате нужно было предусмотреть гостиную, обеденную зону и зону для гостей, комната стала гораздо просторнее.

«Замените старую мебель новой и современной, которая не занимает много места. Старую мебель можно отдать на благотворительность или отправить на переработку. Светлая мебель поможет комнате выглядеть просторнее. Сочетайте всего несколько цветов, а чтобы оживить интерьер, можно использовать яркий текстиль. Вы можете менять текстиль в зависимости от сезона и обновлять интерьер буквально за мгновение», - советует дизайнер.

Все в одном шкафу

Старая мебельная секция, которая занимала много места, на деле совершенно бесполезна для хранения. Вместо старой, в комнате появилась светлая, просторная, элегантная секция для книг, сувениров и других вещей.

«Комбинация открытых и закрытых полок, стеклянных дверец и обычных, делают секцию живее и помогает содержать все в порядке. На открытые полки или за стеклянные дверцы вы можете поставить то, что радует ваш глаз, а все остальное спрятать», – говорит Дариус Римкус.

Гостиная после переделки. ФОТО: Ikea

Вся семья за одним столом

Благодаря дизайнеру и новым решениям пара счастлива, теперь вся семья может сесть за один стол и отметить перевоплощение комнаты.