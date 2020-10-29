У летучих мышей в России нашли коронавирусы

В конце августа Роспотребнадзор сообщил, что исследует случаи коронавируса у летучих мышей, обитающих в разных регионах России. Исследование поможет оценить возможные пути распространения заболеваний в стране и эпидемические риски, пояснили тогда в ведомстве.

«Какие-то — пока что неизвестно, какие именно, — коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — сообщила Сперанская.

Она отметила, что летучие мыши не опаснее других диких животных, например лис или ежей, которые также могут переносить опасные для человека вирусы. Чтобы обезопасить себя, достаточно не трогать летучих мышей и не разорять их места обитания, добавила Сперанская. По ее словам, исследование будет идти еще около двух лет.