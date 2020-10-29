Чт, 29.10.2020
Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
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  • В Таллинне в бассейне произошла утечка хлора: эвакуированы 25 человек, госпитализированы двое

В Таллинне в бассейне произошла утечка хлора: эвакуированы 25 человек, госпитализированы двое

Бассейн в Морской школе.

ФОТО: Urmas Piir

Сегодня, 29 октября, в 11:38 центр тревоги получил сообщение, что в бассейне расположенной на Пальяссааре-теэ Морской школы произошла утечка хлора.

В бассейне было 25 человек, которых эвакуировали. «Скорая помощь осмотрела всех, двое были госпитализированы в Портовую больницу», - сказал Postimees Спасательный департамент.

По словам спасателей, в настоящий момент хлора в воздухе больше не выявлено. «Идет проверка. На месте находится служба спецхимии, которая взяла на себя дополнительный контроль», - сказали в Спасательном департаменте.

Эта служба попытается установить первопричину произошедшего. 

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