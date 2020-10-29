Женщина года-2019: коронакризис выявил настоящих деятелей

Согенбитс, удостоенная в прошлом году титула "женщина года", является директором заводов Hanza Mechanics в Тарту и Нарве. Общий годовой оборот заводов составляет около 70 миллионов евро, а в подчинении у Согенбитс работает 700 человек. Сегодня она выступила на организованной Фондом развития предпринимательства конференции по экспорту, где рассказала о том, как ее компания выдержала начавшийся весной кризис.

Согенбитс напомнила, что в какой-то момент среди клиентов и партнеров царила паника. Все привыкли получать дешевый материал из Китая, Италии и других стран, но в какой-то момент поставки просто прекратились. Затем они обратились к европейским компаниям, в том числе к Hanza Mechanics, которая, в том числе, занимается сборкой медицинского оборудования, предназначенного для младенцев, а также тарных автоматов. Таким образом, количество заказов в определенном сегменте увеличилось в четыре раза.

Проблемы благополучного общества

Одной из самых серьезных проблем коронавирусных времен топ-менеджер считает хромающую коммуникацию. «Поток информации был настолько плохим, насколько возможно», - признает она, отмечая, например, что отправленные на домашний офис сотрудники компаний-клиентов отвечали на электронные письма, как бог на душу положит, а некоторые и вовсе оставались неуловимыми. Особенно Согенбитс упрекает в этом молодое поколение, которое привыкло жить в условиях, когда все доступно сразу. «В нашем обществе практически отсутствуют гибкость и скорость, необходимые для преодоления кризиса», - сказала Согенбитс.

Она считает, что кризис научил компании больше общаться друг с другом. Вместо того, чтобы отправлять электронные письма, сама она предпочитает звонить партнерам и клиентам, потому что тогда больше шансов связаться с человеком. «Я давно не слышала, чтобы в нашем офисе так много говорили по телефону», - вспоминает Согенбитс.

Кризис также отделяет зерна от плевел. «Раскрываются настоящие деятели, как внутри, так и снаружи. Нам удалось лучше узнать наших клиентов и партнеров. Мы стали намного умнее в отношении того, кто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться своей комфортной жизнью, а кто - на том, чтобы компания преуспевала», - сказала менеджер.

Другое название эстонского бизнеса - адаптация

По словам работающей в секторе производства Согенбитс, промышленные предприятия Эстонии могли бы стать поставщиками более дорогих нишевых продуктов. «Мы больше не конкурируем с дешевыми странами», - подтвердила она. Высшей ценностью Эстонии она считает качественную рабочую силу. «Наши сотрудники говорят на многих языках и могут многое».