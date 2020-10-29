В Эстонии отзывают зараженные кунжутные семена

По сообщению Ветеринарно-пищевого департамента (VTA), зараженные окисью этилена кунжутные семена достигли и Эстонии. Департамент сотрудничает с дистрибьюторами для отзыва потенциально опасной продукции.
В кунжутных семенах индийского происхождения выявлено действующее вещество инсектицида окись этилена, продолжительное употребление которого может быть канцерогенным для человека. Поэтому использование этого вещества в средствах для защиты растений не разрешено, сообщил VTA.
Зараженные семена кунжута отзывают по всей Европе.