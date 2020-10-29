Чт, 29.10.2020
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Яна Тоом

В Эстонии отзывают зараженные кунжутные семена

Семена кунжута

ФОТО: Shutterstock

По сообщению Ветеринарно-пищевого департамента (VTA), зараженные окисью этилена кунжутные семена достигли и Эстонии. Департамент сотрудничает с дистрибьюторами для отзыва потенциально опасной продукции.

В кунжутных семенах индийского происхождения выявлено действующее вещество инсектицида окись этилена, продолжительное употребление которого может быть канцерогенным для человека. Поэтому использование этого вещества в средствах для защиты растений не разрешено, сообщил VTA.

Зараженные семена кунжута отзывают по всей Европе.

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