Март Хельме: референдум очистит воздух

Состоящий в Консервативной народной партии (EKRE) глава МВД Март Хельме сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что планируемый референдум не расколет общество. По словам Хельме, общество раскалывает поведение оппозиции и воспользовавшихся шансом не состоящих в Рийгикогу партий.

«Яростное противостояние референдуму раскалывает общество», - сказал Хельме. По его словам, планируемый референдум — это гроза, которая очистит воздух.

По словам Хельме, отправной точкой для раскола является закон о сожительстве, который, по его оценке, продавили в Рийгикогу вопреки противостоянию значительной части населения.

Премьер-министр Юри Ратас также выразил мнение, что референдум может внести ясность.

По словам председателя «Отечество» Хелира-Валдора Сеэдера, референдум о браке, о котором договаривались коалиционные партии, сейчас является единственно верным вариантом, поскольку десятки тысяч человек уже подписали петицию за гендерно-нейтральные браки.

«В нынешней ситуации референдум является разумным решением, поскольку он позволит внести ясность и разрешить продолжавшийся годами спор. Нерешительность или откладывание решения сравнимы с поворачиванием ножа в ране — они не лечат, а только причиняют дополнительную боль», - сказал Сеэдер.