Работодатели не подтвердили своего согласия с новой схемой оплаты больничных

По словам Ааса, им удалось сильно продвинуться в решении этой проблемы, а из многих альтернатив союз работодателей выбрали одну. "Но, тем не менее, мы еще не дали полностью свое согласие. Мы ждем ответов на некоторые вопросы от правительства. Например, нас интересует вопрос расходов. Непонятно и то, как сильно увеличится число работников, которые уйдут на больничный, так как, мне кажется, что больничных листов станут брать больше, а это увеличит траты. Необходимо еще все тщательно перепроверить и проанализировать, чтобы убедится, что все предложенные правительством вычисления сбудутся", - рассказал Аас.