Работодатели не подтвердили своего согласия с новой схемой оплаты больничных

Как сообщил глава Центрального союза работодателей Арто Аас, организация пока не дала своего окончательного согласия на предлагаемую министром социальных дел новую систему оплаты компенсации по больничному листу, пишет Rus.ERR.
По словам Ааса, им удалось сильно продвинуться в решении этой проблемы, а из многих альтернатив союз работодателей выбрали одну. "Но, тем не менее, мы еще не дали полностью свое согласие. Мы ждем ответов на некоторые вопросы от правительства. Например, нас интересует вопрос расходов. Непонятно и то, как сильно увеличится число работников, которые уйдут на больничный, так как, мне кажется, что больничных листов станут брать больше, а это увеличит траты. Необходимо еще все тщательно перепроверить и проанализировать, чтобы убедится, что все предложенные правительством вычисления сбудутся", - рассказал Аас.
Ранее на этой неделе министр социальных дел Танель Кийк заявил, что он достиг договоренности с профсоюзами и работодателями о том, что ответственность за первый день заболевания будет возложена на работника, оплачивать лечение со второго по пятый день - то есть до четырех дней - станет работодатель, а с шестого дня заболевания и далее возмещать расходы будет Больничная касса, то есть для самого работника это будет означать, что его собственная ответственность уменьшится с нынешних трех до одного дня.