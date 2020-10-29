Картина дня: скандал с дизельными автомобилями, теракт во Франции и утечка хлора в бассейне

Скандал с дизельными автомобилями: теперь требовать возврата денег могут и автовладельцы в Эстонии

Мошенническая схема по манипулированию показателями загрязнения произведенных в 2005-2015 годах дизельных автомобилей, о которой стало известно в 2015 году, также затрагивает десятки тысяч людей, живущих в Эстонии. Читать далее...

В Эстонии выявлено еще 82 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1739 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 82 пробы дали положительный результат. Читать далее...

Теракт в Ницце: минимум трое погибших, одна обезглавлена, много раненых

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром проник в городской собор и напал на людей с ножом. Читать далее...

Ее ищут все: почему Наталья из Эстонии объявлена в международный розыск

Эстония в этом году через Европол объявила в международный розыск очередную признанную виновной жительницу нашей страны (ранее Postimees уже писал о 30-летней Кристи Амберг): 36-летнюю Наталью Котлярову. Читать далее...

В Таллинне в бассейне произошла утечка хлора: эвакуированы 25 человек, госпитализированы двое

Сегодня, 29 октября, в 11:38 центр тревоги получил сообщение, что в бассейне расположенной на Пальяссааре-теэ Морской школы произошла утечка хлора. Читать далее...

Фото 〉 Премьер-министру Ратасу подарили сто зефирных тортов

Сегодня в Суперминистерство прибыла посылка, содержимым которой оказались сто зефирных тортов, которые будут переданы премьер-министру Юри Ратасу. Читать далее...

Рейнсалу: коронаградусник Европы лопнул

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил в передаче канала ETV «Terevisioon», что вся Европа находится в стадии роста заражаемости коронавирусной инфекцией, причиной чего, по его оценке, являются августовские отпуска и поездки за рубеж. Читать далее...

Определились варианты вопросов для референдума на тему брака

По словам члена парламентской рабочей группы по вопросам демократии Андрея Коробейника (Центристская партия), референдум на тему брака в Эстонии, вероятно, пройдет в конце апреля, а в данный момент для двух вариантов вопроса заказана юридическая экспертиза. Читать далее...

Миссия (не)выполнима: пережить пандемию и сохранить здравый смысл

"До недавнего времени идеи ковид-диссидентов обходили меня стороной. Несколько сугубо информационных статей об идеях сторонников QAnon и парочка эмоциональных постов в Инстаграм от приверженцев диковатых теорий — этим мой багаж знаний в области вселенских заговоров исчерпывался", - пишет в своем мнении Елизавета Калугина.

Женщина года-2019: коронакризис выявил настоящих деятелей

«В один прекрасный день мир сошел с ума», - вспоминает руководящая большими заводами Эмёке Согенбитс начало коронакризиса, когда количество заказов от одних клиентов упало на 100 процентов, а от других - увеличилось на 300 процентов. Читать далее...

В Литве еще один рекорд суточного прироста числа заражений – 950, скончались шесть человек