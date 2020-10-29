Картина дня: скандал с дизельными автомобилями, теракт во Франции и утечка хлора в бассейне

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 октября.
Скандал с дизельными автомобилями: теперь требовать возврата денег могут и автовладельцы в Эстонии
Мошенническая схема по манипулированию показателями загрязнения произведенных в 2005-2015 годах дизельных автомобилей, о которой стало известно в 2015 году, также затрагивает десятки тысяч людей, живущих в Эстонии. Читать далее...
В Эстонии выявлено еще 82 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1739 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 82 пробы дали положительный результат. Читать далее...
Теракт в Ницце: минимум трое погибших, одна обезглавлена, много раненых
Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром проник в городской собор и напал на людей с ножом. Читать далее...
Ее ищут все: почему Наталья из Эстонии объявлена в международный розыск
Эстония в этом году через Европол объявила в международный розыск очередную признанную виновной жительницу нашей страны (ранее Postimees уже писал о 30-летней Кристи Амберг): 36-летнюю Наталью Котлярову. Читать далее...
В Таллинне в бассейне произошла утечка хлора: эвакуированы 25 человек, госпитализированы двое
Сегодня, 29 октября, в 11:38 центр тревоги получил сообщение, что в бассейне расположенной на Пальяссааре-теэ Морской школы произошла утечка хлора. Читать далее...
Фото 〉 Премьер-министру Ратасу подарили сто зефирных тортов
Сегодня в Суперминистерство прибыла посылка, содержимым которой оказались сто зефирных тортов, которые будут переданы премьер-министру Юри Ратасу. Читать далее...
Рейнсалу: коронаградусник Европы лопнул
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил в передаче канала ETV «Terevisioon», что вся Европа находится в стадии роста заражаемости коронавирусной инфекцией, причиной чего, по его оценке, являются августовские отпуска и поездки за рубеж. Читать далее...
Определились варианты вопросов для референдума на тему брака
По словам члена парламентской рабочей группы по вопросам демократии Андрея Коробейника (Центристская партия), референдум на тему брака в Эстонии, вероятно, пройдет в конце апреля, а в данный момент для двух вариантов вопроса заказана юридическая экспертиза. Читать далее...
Миссия (не)выполнима: пережить пандемию и сохранить здравый смысл
"До недавнего времени идеи ковид-диссидентов обходили меня стороной. Несколько сугубо информационных статей об идеях сторонников QAnon и парочка эмоциональных постов в Инстаграм от приверженцев диковатых теорий — этим мой багаж знаний в области вселенских заговоров исчерпывался", - пишет в своем мнении Елизавета Калугина.
Женщина года-2019: коронакризис выявил настоящих деятелей
«В один прекрасный день мир сошел с ума», - вспоминает руководящая большими заводами Эмёке Согенбитс начало коронакризиса, когда количество заказов от одних клиентов упало на 100 процентов, а от других - увеличилось на 300 процентов. Читать далее...
В Литве еще один рекорд суточного прироста числа заражений – 950, скончались шесть человек
За минувшие сутки в Литве был установлен новый рекорд случаев коронавируса: выявлено 950 случаев заражения, от COVID-19 скончались еще шесть человек, сообщило Министерство здравоохранения в четверг. Читать далее...
Опрос: жители Эстонии по-прежнему планируют покупку жилья, но без огонька
В сентябре-октябре портал недвижимости City24.ee провел опрос среди желающих купить квартиру, который показал, что по сравнению с прошлой осенью желание купить новое жилье немного поутихло - в прошлом году почти 68% респондентов заявили, что рассматривают возможность покупки нового жилища в ближайшем будущем. Читать далее...
Финляндия и Эстония остаются странами с наименьшей кумулятивной заболеваемостью в Европе
Показатель двухнедельной кумулятивной заболеваемости COVID-19 в Финляндии в расчете на 100 000 жителей стал самым низким в Европе. Читать далее...
США начинают в рамках ротации войск переброску в Европу новой бронетанковой бригады
В рамках ротации американских войск началась переброска в Европу первых подразделений и частей бронетанковой бригады из состава 1-й кавалерийской (танковой) дивизии с базы в Форт-Худе в штате Техас, сообщило Европейское командование армии США. Читать далее...
Работодатели не подтвердили своего согласия с новой схемой оплаты больничных
Как сообщил глава Центрального союза работодателей Арто Аас, организация пока не дала своего окончательного согласия на предлагаемую министром социальных дел новую систему оплаты компенсации по больничному листу. Читать далее...
Март Хельме: референдум очистит воздух
Глава МВД Март Хельме сравнил планируемый референдум о браке с грозой, которая очистит воздух. Читать далее...
Россия обновляет рекорд смертности с Covid-19 третий день подряд
В России за последние сутки зарегистрировали смерть 366 пациентов с коронавирусом. Это максимально число за время пандемии. Число новых случаев заражения тоже рекордное. Эти и другие новости о ситуации с Covid-19 в стране - в обзоре Би-би-си. Читать далее...
Правительство выделит более 300 000 евро на покупку лекарства от коронавируса
Правительство решило выделить Департаменту здоровья 310 500 евро для покупки помогающего в борьбе против коронавируса ремдесивира (Remdesivir). Читать далее...
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