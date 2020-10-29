Фото ⟩ При пожаре в жилом доме погибла пожилая супружеская пара

Поздно вечером в среду сгорел дом на улице Казе в Пеэтримыйза в Вильянди. В огне погибла пожилая пара, которая, по словам соседей, вела активный образ жизни, несмотря на свой возраст. По словам спасателей, возгорание, вероятно, началось из-за неисправности электрооборудования или проводки, пишет Sakala.
Наутро после аварии вокруг дома наблюдалась печальная картина: из разбитых окон оставшегося без крыши бокса рядного дома виднелся обугленный интерьер.
Во дворе сгоревшего дома стоит большая ухоженная оранжерея. Соседние дома уцелели чудом.
Рядом с разрушенным в результате пожара домом Анти Канепи чистит крышу своего гаража от пепла. Канепи рассказал, что вечером он смотрел телевизор в своей комнате, когда внезапно услышал странный треск. Сначала он подумал, что это ракеты.
«Но тут мне показалось, что в комнате слишком светло. Когда я выглянул в окно, я увидел пламя высотой в три метра в верхнем углу соседнего дома», - рассказал он.
Канепи говорит, что с жителями сгоревшего дома соседи хорошо ладили. Калди ранее работал водителем городского автобуса, а когда-то также трактористом, а его жена Светлана - сиделкой в доме престарелых. Оба уже давно были на пенсии.
«У Калди болели ноги - однажды он упал с лестницы. Но он все равно ходил и косил траву».
Позвонив в центр тревоги,Канепи пошел в свой гараж, который находится за стеной соседского дома. Оттуда он вынес канистры с бензином. Поскольку боксы в рядном доме были построены вплотную, пожар также представлял угрозу для его дома. К счастью, рубероид на крыше гаража не загорелся, и его дом не понес ущерба, кроме затопленного при тушении огня подвала.
Арво Асу, который живет в нескольких домах от них, сказал, что он хорошо знал жертв и когда-то ходил в ту же школу, что и Калди. «Они были хорошими людьми», - сказал он.
По словам обоих мужчин, построенные по проекту легендарного архитектора Стёэра здания - довольно старые. О сгоревшем доме газета Sakala писала еще несколько лет назад, когда ураганный ветер обвалил часть стены. По словам Анти Канепи, после этого строители привели дом в порядок, но, насколько ему известно, ремонт внутри не производился.
Асу заявил, что его не беспокоит система отопления или электроснабжения в его собственном доме, поскольку ее состояние время от времени проверялось.