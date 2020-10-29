Фото ⟩ При пожаре в жилом доме погибла пожилая супружеская пара

Наутро после аварии вокруг дома наблюдалась печальная картина: из разбитых окон оставшегося без крыши бокса рядного дома виднелся обугленный интерьер.

Во дворе сгоревшего дома стоит большая ухоженная оранжерея. Соседние дома уцелели чудом.

Maja hävis tules. Kui naabrimees tulekahju märkas, olid suured leegid juba katusest väljas. ФОТО: Elmo Riig

Рядом с разрушенным в результате пожара домом Анти Канепи чистит крышу своего гаража от пепла. Канепи рассказал, что вечером он смотрел телевизор в своей комнате, когда внезапно услышал странный треск. Сначала он подумал, что это ракеты.

«Но тут мне показалось, что в комнате слишком светло. Когда я выглянул в окно, я увидел пламя высотой в три метра в верхнем углу соседнего дома», - рассказал он.

Канепи говорит, что с жителями сгоревшего дома соседи хорошо ладили. Калди ранее работал водителем городского автобуса, а когда-то также трактористом, а его жена Светлана - сиделкой в ​​доме престарелых. Оба уже давно были на пенсии.

«У Калди болели ноги - однажды он упал с лестницы. Но он все равно ходил и косил траву».

Позвонив в центр тревоги,Канепи пошел в свой гараж, который находится за стеной соседского дома. Оттуда он вынес канистры с бензином. Поскольку боксы в рядном доме были построены вплотную, пожар также представлял угрозу для его дома. К счастью, рубероид на крыше гаража не загорелся, и его дом не понес ущерба, кроме затопленного при тушении огня подвала.

Naabrimehe sõnul magas hukkunud naabrimees tavaliselt maja tagumises nurgas olevas toas ning selle kohal nägi naaber ka suuri leeke. ФОТО: Elmo Riig

Арво Асу, который живет в нескольких домах от них, сказал, что он хорошо знал жертв и когда-то ходил в ту же школу, что и Калди. «Они были хорошими людьми», - сказал он.

По словам обоих мужчин, построенные по проекту легендарного архитектора Стёэра здания - довольно старые. О сгоревшем доме газета Sakala писала еще несколько лет назад, когда ураганный ветер обвалил часть стены. По словам Анти Канепи, после этого строители привели дом в порядок, но, насколько ему известно, ремонт внутри не производился.