Чт, 29.10.2020
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Яна Тоом
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Пограничники задержали мужчину, незаконно прибывшего в Эстонию из России

Пограничный столб.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Погранохрана задержала в Сетомаа мужчину, который пересек реку и незаконно перебрался в Эстонию из России.

Во вторник подразделение быстрого реагирования погранохраны задержало в приграничной зоне в Сетомаа насквозь мокрого мужчину, передал Департамент полиции и погранохраны. Пограничники выяснили, что это российский гражданин, который незаконно пересек границу, чтобы через реку попасть из России в Эстонию.

Скорая помощь осмотрела мужчину, а затем его доставили для дальнейших действий на кордон. Подробности инцидента уточняются.

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