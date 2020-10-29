Пограничники задержали мужчину, незаконно прибывшего в Эстонию из России

Во вторник подразделение быстрого реагирования погранохраны задержало в приграничной зоне в Сетомаа насквозь мокрого мужчину, передал Департамент полиции и погранохраны. Пограничники выяснили, что это российский гражданин, который незаконно пересек границу, чтобы через реку попасть из России в Эстонию.