В правительстве есть принципиальная договоренность по компенсации больничных

Министр культуры Тынис Лукас (Isamaa) сообщил, что он поддерживает компенсацию больничного со второго дня, по крайней мере на время коронавирусного кризиса. "Согласие в обществе [по этому поводу] есть, и Isamaa это поддерживает", - сказал он.

Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) отметил, что с такой компенсацией связаны определенные риски, но со стороны EKRE нет принципиального неприятия такой меры.

По словам премьер-министра Юри Ратаса (Центристская партия), эта мера также очень важна для обеспечения того, чтобы люди не выходили больными на работу.