В правительстве есть принципиальная договоренность по компенсации больничных

Участники правительственной коалиции в принципе поддерживают компенсацию больничного со второго дня болезни, пишет Rus.ERR.
Министр культуры Тынис Лукас (Isamaa) сообщил, что он поддерживает компенсацию больничного со второго дня, по крайней мере на время коронавирусного кризиса. "Согласие в обществе [по этому поводу] есть, и Isamaa это поддерживает", - сказал он.
Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) отметил, что с такой компенсацией связаны определенные риски, но со стороны EKRE нет принципиального неприятия такой меры.
По словам премьер-министра Юри Ратаса (Центристская партия), эта мера также очень важна для обеспечения того, чтобы люди не выходили больными на работу.
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