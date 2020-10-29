Таллиннский зоопарк приостановил сотрудничество с организацией, собирающей для него пожертвования

«Ревизионная комиссия Общества друзей Таллиннского зоопарка осталась недовольна финансовыми делами общества. Поскольку правление TLSS не дало исчерпывающих ответов на критику, и у зоопарка имеются вопросы относительно деятельности общества, зоопарк счел единственно верным решением – приостановить сотрудничество с TLSS. Зоопарк благодарит всех, кто нас поддерживает и подчеркивает, что в данный момент сотрудничество с обществом не продолжится», - заявил директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран.

По словам Марана, система поддержки зоопарка будет пересмотрена, чтобы прийти к ясному и прозрачному решению. «Впереди – серьезные обсуждения и сотрудничество с патронами зоопарка с целью прийти к прозрачной системе поддержки деятельности зоопарка, которая была бы приемлема как для патронов, так и для общественности и для зоопарка», - добавил Маран. «Зоопарк в своей деятельности должен быть прозрачен и честен, он не может принять иное поведение своих партнеров, и ввиду этого Таллиннский зоопарк обратился к следственным заведениям для выяснения обстоятельств».

НКО Общество друзей Таллиннского зоопарка было основано 16 марта 1996 года любителями природы и активистами Таллиннского зоопарка. Целью TLSS обозначено объединение людей, заинтересованных в зоопарке и в его продвижении, чья совместная деятельность поможет в развитии Таллиннского зоопарка, «пропаганде» животных и птиц, их защите, а также в просвещении людей на темы защиты природы и экологии.

В соответствии с Уставом, основные цели TLSS – объединение людей, заинтересованных в Таллиннском зоопарке и в его развитии, поддержка и «пропагандирование» деятельности Таллиннского зоопарка, его продвижения, а также научных работ. Кроме того, общая поддержка народного просвещения на базе Таллиннского зоопарка в таких сферах как зоология, экология, защита видов и животноводство, а также развитие соответствующего партнерства как с физическими, так и с юридическими лицами. Для достижения данных целей TLSS создает и развивает связи между заинтересованными в Таллиннском зоопарке людьми, поддерживает деятельность, направленную на достижение основных целей Таллиннского зоопарка, поддерживает обучение сотрудников зоопарка, при содействии Таллиннского зоопарка проводит мероприятия и прочие действия, направленные на достижение прописанных в уставе целей, а также развивает сотрудничество с другими сторонами во имя достижения вышеописанного.

В соответствии с договором о сотрудничестве между TLSS и зоопарком, с начала 2016 года TLSS собирает денежные средства для зоопарка и заключает договоры с патронами. TLSS не передает собранные средства непосредственно Таллиннскому зоопарку – зоопарк ходатайствует о пособии, подавая заявку в общество. Одним из самых крупных пособий было на поддержку строительства нового дома для белых медведей. Также общество собирало денежные средства для «Тигриорга». По предложению зоопарка была оказана и поддержка животным, пострадавшим от пожаров в Австралии, а также тигру Боцману, проживающему в Италии, во время вспышки коронавируса и пр.

Член правления TLSS Валдеко Аллик сказал Postimees, что он видел часть переписки, которая велась между зоопарком и обществом, но он не был привлечен к делу.

«Я не могу сейчас комментировать, но я слышал, что должно пройти расследование, но меня к нему не привлекали», - отметил Аллик. У него есть свои предположения, но он не готов ими делиться. «Кое-какая неразбериха есть», - добавил он.