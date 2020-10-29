Чт, 29.10.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер
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Covid-19: новая мутация коронавируса, во Франции и Германии опять карантин, пандемия добралась до Маршалловых островов

ФОТО: BBC News

Пандемия коронавируса затронула 216 стран и территорий. Свободными от Covid-19 остаются лишь несколько маленьких островных государств. За минувшие сутки их стало меньше: коронавирус был впервые выявлен на Маршалловых островах. Ученые тем временем предупреждают о распространении нового штамма коронавируса в Европе.

Число заболевших в мире приближается к 45 миллионам. Заболевает более полумиллиона человек в день. По данным Университета Джонса Хопкинса, 1 миллион 181 тысяча людей умерли, 81,5 тысячи находятся в тяжелом и критическом состоянии.

В наиболее пострадавших США пандемия привела к невиданному в истории размаху досрочного голосования по почте на предстоящих 3 ноября президентских выборах - свыше 50 миллионов человек.

Об этих и других новостях, связанных с пандемией коронавируса, - в нашем ежедневном обзоре.

Вирус мутирует

До 80% новых случаев заболевания в Британии, 60% в Ирландии и по 40% во Франции и Швейцарии вызваны мутировавшим вирусом, отличающимся от того, который свирепствовал весной.

Генная мутация предположительно произошла в июне в Испании, впервые была обнаружена у тамошних сельскохозяйственных рабочих и разнеслась по Европе с вернувшимися отдыхающими.

Об этом говорится в докладе группы швейцарских и испанских исследователей, отслеживающих генные мутации коронавируса, который будет опубликован в четверг.

отдыхающие в испании

EPA

Генная мутация предположительно произошла в июне в Испании, впервые была обнаружена у тамошних сельскохозяйственных рабочих и разнеслась по Европе с вернувшимися отдыхающими.

Новой разновидности присвоено имя 20A.EU1. В ее генной структуре наблюдается шесть отличий от «классического» Sars-Cov-2. По «генетическому почерку» ученым удалось вычислить место ее возникновения.

Вирус, выявляемый сейчас у многих больных по всей Европе, несомненно, принадлежит к одной разновидности, зародившейся летом в Испании, заявила Financial Times швейцарский профессор Таня Штадлер.

Экспресс-обследования пассажиров в аэропортах и остальные меры, действовавшие летом, оказались недостаточными, констатирует руководитель группы, Эмма Нодкрофт, специалист по эволюционной генетике из Базельского университета.

Другой соавтор, испанский генетик Иньяки Комас, предполагает, что победное шествие 20A.EU1 началось с какого-то одного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько «супер-распространителей».

Причину его дальнейшего стремительного расползания ученый видит в рискованном поведении отдыхавших в Испании туристов, которое они продолжили и дома. Пока не известно, является ли новая мутация более опасной в плане заразности и течения болезни.

«Такой разновидности коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что наблюдаемые генные изменения влияют на скорость его передачи или на исход болезни», - указывает доктор Ходкрофт.

По ее словам, сейчас вирусологи выясняют, затронули ли мутации так называемые «белковые шипы» при помощи которых вирус проникает в клетку человеческого организма.

Ранее в США была выявлена еще одна новая мутация Sars-Cov-2, названная D614G, и, предположительно, более агрессивная.

На краю света

маршалловы острова

Getty Images

Маршалловы острова до последнего оставались свободными от Covid-19

На Маршалловых островах, одном из немногих мест на Земле, остававшихся свободными от Covid-19, выявлены первые два случая.

35-летняя женщина и 46-летний мужчина, работники базы ВВС США на атолле Кваджалейн, прилетевшие американским военным бортом из Гонолулу, сдали положительные тесты на коронавирус и были отправлены на карантин.

Местные власти утверждают, что угрозы заражения населения нет.

Тихоокеанские островные государства - Маршалловы острова, Кирибати, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Тувалу и Вануату - полностью изолировались от внешнего мира еще в марте.

В июне правительство Маршалловых островов сделало исключения для персонала американской базы на атолле Кваджалейн с условием, что все прибывшие будут проходить трехдневный карантин на ее территории.

Маршалловы острова - архипелаг из примерно тысячи коралловых атоллов, большая часть из которых необитаема, расположенный чуть севернее экватора. Население - 55 тысяч человек.

«Зима будет тяжелой»

Во Франции и Германии со следующего понедельника вступает в силу «легкий локдаун». В двух крупнейших государствах Европы до конца ноября закрываются рестораны, бары и все развлекательные и спортивные учреждения. Французам, кроме того, придется для выхода из дома заполнить специальную электронную форму, указав уважительную причину.

ресторан во франции

Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что вторая волна может быть серьезнее, чем первая

Во Франции за минувшие сутки заболели 36437 и умерли 244 человека, в Германии 16744 (рекордная цифра с начала пандемии) и 89 человек.

«Вторая волна коронавируса, которая, без сомнения, хуже первой, грозит накрыть нас с головой», - заявил Макрон в телеобращении в среду, обосновывая необходимость принимаемых мер.

«Предстоит тяжелая зима, четыре трудных холодных месяца, но она когда-нибудь кончится», - сказала Меркель, выступая в четверг в Бундестаге.

Канцлер объявила о выделении 10 миллиардов евро на поддержку малого бизнеса и раскритиковала воинствующих коронаскептиков. Ее слова о том, что «ложь, дезинформация, конспирология и ненависть вредят не только демократии, но и борьбе с вирусом» вызвали протестующие выкрики депутатов от правой партии «Альтернатива для Германии».

Что еще происходит в мире:

В четверг в Соединенном Королевстве зафиксирован 24701 новый случай Covid-19, но, как утверждают эксперты из лондонского Имперского колледжа, на самом деле ежедневно только в Англии заражаются до 100 тысяч человек. Остальные болеют бессимптомно и остаются не выявленными, но распространяют инфекцию.

О дополнительных ограничениях объявлено в Италии. До конца ноября все заведения общепита должны заканчивать работу в 18:00. Полностью закрываются театры, кинотеатры, спортивные залы и бассейны. Запрещается проводить многолюдные свадьбы, крестины и похороны.

В больницах Бельгии количество пациентов с Covid-19 увеличилось до 5924 - самый высокий показатель с 6 апреля. 99 человека находятся в тяжелом и критическом состоянии.

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