Covid-19: новая мутация коронавируса, во Франции и Германии опять карантин, пандемия добралась до Маршалловых островов

Число заболевших в мире приближается к 45 миллионам. Заболевает более полумиллиона человек в день. По данным Университета Джонса Хопкинса, 1 миллион 181 тысяча людей умерли, 81,5 тысячи находятся в тяжелом и критическом состоянии.

В наиболее пострадавших США пандемия привела к невиданному в истории размаху досрочного голосования по почте на предстоящих 3 ноября президентских выборах - свыше 50 миллионов человек.

Об этих и других новостях, связанных с пандемией коронавируса, - в нашем ежедневном обзоре.

Вирус мутирует

До 80% новых случаев заболевания в Британии, 60% в Ирландии и по 40% во Франции и Швейцарии вызваны мутировавшим вирусом, отличающимся от того, который свирепствовал весной.

Генная мутация предположительно произошла в июне в Испании, впервые была обнаружена у тамошних сельскохозяйственных рабочих и разнеслась по Европе с вернувшимися отдыхающими.

Об этом говорится в докладе группы швейцарских и испанских исследователей, отслеживающих генные мутации коронавируса, который будет опубликован в четверг.

отдыхающие в испании EPA Генная мутация предположительно произошла в июне в Испании, впервые была обнаружена у тамошних сельскохозяйственных рабочих и разнеслась по Европе с вернувшимися отдыхающими.

Новой разновидности присвоено имя 20A.EU1. В ее генной структуре наблюдается шесть отличий от «классического» Sars-Cov-2. По «генетическому почерку» ученым удалось вычислить место ее возникновения.

Вирус, выявляемый сейчас у многих больных по всей Европе, несомненно, принадлежит к одной разновидности, зародившейся летом в Испании, заявила Financial Times швейцарский профессор Таня Штадлер.

Экспресс-обследования пассажиров в аэропортах и остальные меры, действовавшие летом, оказались недостаточными, констатирует руководитель группы, Эмма Нодкрофт, специалист по эволюционной генетике из Базельского университета.

Другой соавтор, испанский генетик Иньяки Комас, предполагает, что победное шествие 20A.EU1 началось с какого-то одного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько «супер-распространителей».

Причину его дальнейшего стремительного расползания ученый видит в рискованном поведении отдыхавших в Испании туристов, которое они продолжили и дома. Пока не известно, является ли новая мутация более опасной в плане заразности и течения болезни.

«Такой разновидности коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что наблюдаемые генные изменения влияют на скорость его передачи или на исход болезни», - указывает доктор Ходкрофт.

По ее словам, сейчас вирусологи выясняют, затронули ли мутации так называемые «белковые шипы» при помощи которых вирус проникает в клетку человеческого организма.

Ранее в США была выявлена еще одна новая мутация Sars-Cov-2, названная D614G, и, предположительно, более агрессивная.

На краю света

маршалловы острова Getty Images Маршалловы острова до последнего оставались свободными от Covid-19

На Маршалловых островах, одном из немногих мест на Земле, остававшихся свободными от Covid-19, выявлены первые два случая.