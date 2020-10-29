Школьный повар отказался выходить на работу: ему давно не платят зарплату

Повар работал в паевом товариществе Virumaa Koolitoit OÜ, но готовил еду для детей школы и детского сада Азери на кухне школы Азери.

Ученики школы, к счастью, не остались без обеда: Virumaa Koolitoit отправила в школу суп в термосе. «На данный момент десерта нет», - сказала сегодня директор школы Азери Эха Поллукс.

"Пока невозможно оценить качество и количество супа, так как обеденная перемена еще впереди", - уточнила она.

По словам Поллукс, у Virumaa Koolitoit OÜ должно быть два работника в Азери: повар и помощник. «Они также готовили еду для детей в детском саду. Для одного человека нагрузка была бы слишком большой», - сказала она.

По словам директора школы, помощник повара не выходит на работу с понедельника. "Я его полностью понимаю: он на работе с 1 сентября, но его работодатель еще не подписал с ним трудовой договор и не выплатил ему зарплату", - рассказала Поллукс.

"Повар, еду которого дети очень любят и ценят, продержался еще три дня, но вчера вечером его терпение лопнуло, и он положил мне на стол ключи от кухни. Насколько я знаю, ему давно не платили зарплату".

Связаться с владельцем Virumaa Koolitoit OÜ Яаной Рейссаар не удалось ни редакции Virumaa Teataja, ни договорному партнеру компании, волости Виру-Нигула. "Поставщик услуги питания не ответил на наши звонки", - сказал волостной старейшина Эйнар Валльбаум.

"На данный момент мы знаем, что вчера он связывался со школой и сказал, что они отправят в Азери готовую еду. На данный момент я не знаю, что станет с договором между компанией и волостью, потому что если с человеком невозможно установить контакт, договор следует в срочном порядке аннулировать, но решения не могут быть приняты, пока мы не встретимся с ним".