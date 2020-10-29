Галерея ⟩ Пьяный водитель Volkswagen протаранил BMW

Сегодня днем пьяный водитель фургона Volkswagen врезался в BMW на оснащенном светофорами перекрестке улиц Якобсони и Таллиннской в Раквере, пишет Virumaa Teataja.
Никто не пострадал, и в обычной ситуации это был бы страховой случай, однако здесь есть одно «но».
Управлявшая машиной женщина сказала, что стояла на красном сигнале светофора, когда кто-то внезапно врезался в ее машину сзади. «Я очень испугалась», - сказала она. Разговаривая с врезавшимся в нее водителем, она заметила у него признаки алкогольного опьянения.
Приняв необходимые меры, полиция отпустила легковую машину. Однако водителю фургона пришлось сесть в полицейский автомобиль, чтобы ехать на экспертизу. Микроавтобус был доставлен с перекрестка сотрудником полиции. За лобовым стеклом фургона была табличка, похожая на литовский государственный регистрационный знак, с английским сообщением «2 FAST 4 YOU» вместо номера, которое переводится как «Слишком быстрый для вас».