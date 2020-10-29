Галерея ⟩ Пьяный водитель Volkswagen протаранил BMW

Никто не пострадал, и в обычной ситуации это был бы страховой случай, однако здесь есть одно «но».

Управлявшая машиной женщина сказала, что стояла на красном сигнале светофора, когда кто-то внезапно врезался в ее машину сзади. «Я очень испугалась», - сказала она. Разговаривая с врезавшимся в нее водителем, она заметила у него признаки алкогольного опьянения.