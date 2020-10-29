Март Хельме: к выявлению нелегальных мигрантов можно подключить Языковую инспекцию

"Несмотря на пандемию, Эстония остается страной, в которую хотят попасть мигранты - прежде всего, это касается восточных стран. Основную массу здесь составляют граждане Украины, России и Белоруссии, а также Грузии и Молдавии", - цитирует выступление Хельме портал ERR.

По оценке министра, люди в основном хотят попасть в Эстонию на заработки, но также многие планируют в дальнейшем переехать отсюда в другие страны Шенгенской зоны.

Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны усилили надзор в результате чего число случаев задержания нелегальных мигрантов увеличилось в несколько раз, сказал Хельме на пресс-конференции правительства.