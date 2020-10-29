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Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
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Март Хельме: к выявлению нелегальных мигрантов можно подключить Языковую инспекцию

Tallinn, 19.10.2020 Koalitsiooninõukogu koosolek riigikogus seoses Mart Helme väljaütlemistega geide teemal.

ФОТО: Tairo Lutter

По мнению министра внутренних дел ЭР Марта Хельме, к выявлению нелегальных мигрантов стоит подключить Языковую инспекцию.

"Несмотря на пандемию, Эстония остается страной, в которую хотят попасть мигранты - прежде всего, это касается восточных стран. Основную массу здесь составляют граждане Украины, России и Белоруссии, а также Грузии и Молдавии", - цитирует выступление Хельме портал ERR.

По оценке министра, люди в основном хотят попасть в Эстонию на заработки, но также многие планируют в дальнейшем переехать отсюда в другие страны Шенгенской зоны. 

Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны усилили надзор в результате чего  число случаев задержания нелегальных мигрантов увеличилось в несколько раз, сказал Хельме на пресс-конференции правительства.

Он отметил, что многие мигранты не владеют эстонским языком на должном уровне, хотя работа на определенных должностях, например, в секторе обслуживания, требует этого.

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