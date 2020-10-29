Март Хельме: к выявлению нелегальных мигрантов можно подключить Языковую инспекцию

По мнению министра внутренних дел ЭР Марта Хельме, к выявлению нелегальных мигрантов стоит подключить Языковую инспекцию.
"Несмотря на пандемию, Эстония остается страной, в которую хотят попасть мигранты - прежде всего, это касается восточных стран. Основную массу здесь составляют граждане Украины, России и Белоруссии, а также Грузии и Молдавии", - цитирует выступление Хельме портал ERR.
По оценке министра, люди в основном хотят попасть в Эстонию на заработки, но также многие планируют в дальнейшем переехать отсюда в другие страны Шенгенской зоны.
Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны усилили надзор в результате чего число случаев задержания нелегальных мигрантов увеличилось в несколько раз, сказал Хельме на пресс-конференции правительства.
Он отметил, что многие мигранты не владеют эстонским языком на должном уровне, хотя работа на определенных должностях, например, в секторе обслуживания, требует этого.