Чт, 29.10.2020
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Противоминная группа НАТО обнаружила в морской акватории Эстонии 20 взрывных устройств

Штормовое море в Суурупи, Луйгелахт, мыс Нинамаа. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Первая постоянная противоминная группа НАТО в ходе совместных учений с кораблями ВМС Эстонии обнаружила 20 взрывных устройств времен мировых войн.

Первая постоянная противоминная группа НАТО вместе с кораблями ВМС Эстонии в течение десяти дней исследовала 81 кв. км морской акватории Эстонии и обнаружила 20 взрывных устройств времен мировых войн, передал главный штаб Сил обороны.

«Операция по удалению исторических взрывных устройств в Эстонии проведена безопасно и с отличными результатами. Причина — хорошая подготовка, которая привела к плавному рабочему процессу и эффективному общению и координации с ВМС Эстонии», - сказал глава противоминной группы капитан-лейтенант Аудрюс Венчкунас и добавил, что операция является прекрасным примером способности к сотрудничеству морского компонента сил реагирования НАТО.

Первая постоянная противоминная группа НАТО с 20 октября проверила в Эстонии более 81 кв. км морского дна, что соответствует площади размером с 13 000 футбольных стадионов. В ходе проведенной работы картографировано и идентифицировано 20 находящихся в море объектов, похожих на взрывное устройство. Обнаружено 17 морских мин, две торпеды и один глубоководный заряд, а также останки судна.

Первая постоянная противоминная группа НАТО прибыла в Эстонию 16 октября. ВМС Эстонии организовали совместные учения EST HOD, в рамках которых корабли отработали сотрудничество и провели операцию по обезвреживанию исторических взрывных устройств.

В подразделение НАТО входят штабное судно Jotvingis, минные тральщики Admiral Cowan, Imanta, Sulzbach Rosenberg, Maloy, Crocus и Schiedam. С эстонской стороны поддержку операции оказывали штабное судно Wambola и минные тральщики Sakala и Ugandi.

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