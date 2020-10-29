Противоминная группа НАТО обнаружила в морской акватории Эстонии 20 взрывных устройств

Первая постоянная противоминная группа НАТО вместе с кораблями ВМС Эстонии в течение десяти дней исследовала 81 кв. км морской акватории Эстонии и обнаружила 20 взрывных устройств времен мировых войн, передал главный штаб Сил обороны.

«Операция по удалению исторических взрывных устройств в Эстонии проведена безопасно и с отличными результатами. Причина — хорошая подготовка, которая привела к плавному рабочему процессу и эффективному общению и координации с ВМС Эстонии», - сказал глава противоминной группы капитан-лейтенант Аудрюс Венчкунас и добавил, что операция является прекрасным примером способности к сотрудничеству морского компонента сил реагирования НАТО.

Первая постоянная противоминная группа НАТО с 20 октября проверила в Эстонии более 81 кв. км морского дна, что соответствует площади размером с 13 000 футбольных стадионов. В ходе проведенной работы картографировано и идентифицировано 20 находящихся в море объектов, похожих на взрывное устройство. Обнаружено 17 морских мин, две торпеды и один глубоководный заряд, а также останки судна.

Первая постоянная противоминная группа НАТО прибыла в Эстонию 16 октября. ВМС Эстонии организовали совместные учения EST HOD, в рамках которых корабли отработали сотрудничество и провели операцию по обезвреживанию исторических взрывных устройств.