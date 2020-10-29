Ученые подтвердили факт повреждения мозга у больных COVID-19

Отмечается, что ученые обобщили данные более 80 исследований. Были проанализированы данные 617 пациентов с COVID-19.

"Раньше, когда мы видели единичные случаи, мы думали, что это просто совпадения, но теперь мы можем с уверенностью сказать, что они связаны с COVID-19", — говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что человек не может полностью оправиться от повреждений мозга.