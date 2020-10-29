Ученые подтвердили факт повреждения мозга у больных COVID-19

Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора и Университета Питсбурга описали повреждения мозга, связанные с COVID-19. Об этом пишет журнал Seizure: European Journal of Epilepsy.
Отмечается, что ученые обобщили данные более 80 исследований. Были проанализированы данные 617 пациентов с COVID-19.
"Раньше, когда мы видели единичные случаи, мы думали, что это просто совпадения, но теперь мы можем с уверенностью сказать, что они связаны с COVID-19", — говорится в сообщении.
Ученые подчеркнули, что человек не может полностью оправиться от повреждений мозга.
"Многие люди думают, что они заболеют, выздоровеют и все вернется в норму, но эти результаты говорят нам, что могут быть долгосрочные проблемы, о чем мы подозревали, а теперь находим все больше подтверждений", — говорится в сообщении.