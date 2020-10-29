Чт, 29.10.2020
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Айн Кендра

Ученые подтвердили факт повреждения мозга у больных COVID-19

Uuring näitas, et mahasurutud mõte olid katseisiku peas tegelikult olemas, kuigi inimene seda ei teadvustanud. Ajuaktiivsuse analüüs näitas, et kujutluspilt tekkis katseisikutel vasakus ajupoolkeras ning parem ajupoolkera tegeles selle mahasurumisega. Illustratiivsel pildil aju 3D vaates.

ФОТО: Hank Grebe/Stocktrek Images/Scanpix

Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора и Университета Питсбурга описали повреждения мозга, связанные с COVID-19. Об этом пишет журнал Seizure: European Journal of Epilepsy.

Отмечается, что ученые обобщили данные более 80 исследований. Были проанализированы данные 617 пациентов с COVID-19.

"Раньше, когда мы видели единичные случаи, мы думали, что это просто совпадения, но теперь мы можем с уверенностью сказать, что они связаны с COVID-19", — говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что человек не может полностью оправиться от повреждений мозга.

"Многие люди думают, что они заболеют, выздоровеют и все вернется в норму, но эти результаты говорят нам, что могут быть долгосрочные проблемы, о чем мы подозревали, а теперь находим все больше подтверждений", — говорится в сообщении.

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