Чт, 29.10.2020
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Ааду Муст
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Работающие в аэропорту Хельсинки-Вантаа коронасобаки получили звания супергероев

Собаки Вало и ET в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

ФОТО: ATTILA CSER/REUTERS

Коронасобаки, работающие в аэропорту Хельсинки-Вантаа, получили широкую огласку в мире, пишет Yle.

Союз собаководов Финляндии ежегодно награждает собак, спасших человеческие жизни.

В этом году почетное звание супергероя присвоят собакам Кёсси, Миине, ЕТ и Вало. Они определяют наличие коронавирусной инфекции у пассажиров в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Председатель правления Союза собаководов Харри Лехконен говорит, что коронасобаки на международном уровне заботятся о благополучии людей.

«Они доказывают, насколько важны собаки в нашем обществе. Ничто не способно заместить четвероногого друга», – говорит Лехконен в пресс-релизе.

Как показало исследование Хельсинского университета, собака может распознать коронавирус в организме человека раньше, чем лаборатория.

Собаки, работающие в аэропорту Хельсинки-Вантаа, заставили многих людей задуматься, можно ли собственных домашних питомцев научить распознавать коронавирус.

Следует помнить, что тренировка собак на определение коронавируса требует основательного подхода.

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