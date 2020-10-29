Работающие в аэропорту Хельсинки-Вантаа коронасобаки получили звания супергероев

Союз собаководов Финляндии ежегодно награждает собак, спасших человеческие жизни.
В этом году почетное звание супергероя присвоят собакам Кёсси, Миине, ЕТ и Вало. Они определяют наличие коронавирусной инфекции у пассажиров в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
Председатель правления Союза собаководов Харри Лехконен говорит, что коронасобаки на международном уровне заботятся о благополучии людей.
«Они доказывают, насколько важны собаки в нашем обществе. Ничто не способно заместить четвероногого друга», – говорит Лехконен в пресс-релизе.
Как показало исследование Хельсинского университета, собака может распознать коронавирус в организме человека раньше, чем лаборатория.
Собаки, работающие в аэропорту Хельсинки-Вантаа, заставили многих людей задуматься, можно ли собственных домашних питомцев научить распознавать коронавирус.
Следует помнить, что тренировка собак на определение коронавируса требует основательного подхода.