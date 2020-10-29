Владелец бара в знак протеста выставил пустую тару на улицу

Рейнас считает, что его бар может в ближайшие месяцы испустить дух, если правительственные ограничения сохранятся или ужесточатся.

"Это мой кредит", - сказал Рейнас, имея в виду около 40 пустых пивных бутылок на автовокзале Пярну. Он добавил, что это количество должно быть в несколько раз больше, но у него нет больше тары, потому что нет клиентов. "Эту тару скоро заберут собиратели бутылок, и если мне предстоит закрыть бизнес, потерять работу и попасть на улицу, это моя предоплата".

По словам старшего логистика центра общественного транспорта Пярнуского уезда Тоомаса Тальтса, сотрудники автовокзала не заметили протеста, потому что тара исчезла еще до открытия автовокзала. Видимо, ее забрали первые утренние собиратели тары.

Рейнас отправился сегодня на работу в Финляндию, чтобы оплатить постоянные расходы на бар. Бар нерентабелен, но двери по-прежнему открыты, чтобы оставаться последним местом сбора любителей музыки и пива.

Хотя ранее правительство охарактеризовало COVID как болезнь вечеринок и баров, хозяин бара думает иначе.

«Это болезнь всех нас, и безосновательно винить только бары и клубы, это пугает клиентов», - сказал Рейнас, заявив, что он выполнил все требования и рекомендации Департамента здоровья.