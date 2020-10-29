Триллер в Латвии: десять подростков на одной угнанной машине пытались скрыться от полиции

Вчера, 28 октября, в 19.00 Госполиция Латвии получила информацию об угоне автомобиля Toyota на территории какого-то здания в Наукшенском крае. Звонивший сообщил, что на машине передвигаются несколько несовершеннолетних подростков.

По словам Васкане, полиция заметила машину в Буртниекском крае, двигавшейся в сторону Валмиеры, но молодые люди, заметив издалека полицейскую машину, сразу начали убегать.

Полиция начала преследование и требовала остановить машину, но безуспешно, поскольку молодые люди продолжали уезжать. В полицию поступила информация, что в угнанном автомобиле находились десять несовершеннолетних.

Во время побега водитель повредил не менее трех автомобилей, но никто не пострадал.

После долгого преследования машину остановили. Полиция выяснила, что за рулем угнанного автомобиля находился молодой человек 2004 года рождения. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.