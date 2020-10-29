Лутсар: все близкие контакты должны делать тест на коронавирус

«Есть много бессимптомных пациентов или людей со слабо выраженными симптомами, до которых мы не можем добраться», - прокомментировала профессор Лутсар в эфире Vikerraadio ежедневную статистику положительных образцов на коронавирус.

В качестве решения по контролю за распространением вируса она видит проведение все большего и большего количества тестов, которые должны проводиться целенаправленно - в первую очередь, в отношении людей, которые были в тесном контакте с людьми с положительным коронавирусным диагнозом.

Лутсар сказала порталу ERR, что от чрезмерной реакции стоит воздержаться: например, нет причин закрывать школы и детские сады в профилактических целях, потому что инфицированные дети переносят болезнь легко.