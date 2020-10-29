Чт, 29.10.2020
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Яна Тоом

Лутсар: все близкие контакты должны делать тест на коронавирус

Профессор Ирья Лутсар.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В Эстонии коронавирус начал распространяться бессимптомно, поэтому близкие контакты инфицированных должны тестироваться на коронавирус даже при отсутствии видимых признаков заболевания, говорит профессор вирусологии Ирья Лутсар.

«Есть много бессимптомных пациентов или людей со слабо выраженными симптомами, до которых мы не можем добраться», - прокомментировала профессор Лутсар в эфире Vikerraadio ежедневную статистику положительных образцов на коронавирус.

В качестве решения по контролю за распространением вируса она видит проведение все большего и большего количества тестов, которые должны проводиться целенаправленно - в первую очередь, в отношении людей, которые были в тесном контакте с людьми с положительным коронавирусным диагнозом.

Лутсар сказала порталу ERR, что от чрезмерной реакции стоит воздержаться: например, нет причин закрывать школы и детские сады в профилактических целях, потому что инфицированные дети переносят болезнь легко.

Любой желающий может предотвратить распространение инфекции, продолжая соблюдать правила гигиены и дистанцирования.

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