Белоруссия оставила открытой наземную границу только с Россией

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - сообщает пресс-служба Госпогранкомитета в четверг.

Уточняется, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений с дипломатическими и служебными паспортами. Также они не касаются водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует без этих ограничений.

Советник министра внутренних дел Литвы Божена Заборовска-Зданович сообщила агентству BNS: "От уполномоченных Службы охраны госграницы (СОГГЛ) мы узнали, что на границе Литвы и Белоруссии не пропускают легковой транспорт, мотивируя коронавирусом". По ее словам, в настоящее время представители Литвы пытаются связаться с белорусской стороной для детального прояснения ситуации.

Глава СОГГЛ Рустамас Любаевас сообщил BNS, что грузовой транспорт свободно пересекает границу. "Для нас это была неожиданная ситуация. (. . .) с 16 часов на территорию Белоруссии не пустили граждан этой страны, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве. Также был случай, когда не пустили граждан Белоруссии с постоянным видом на жительство в Эстонии. С указанного времени было остановлен проезд для пассажирского транспорта. Грузовой транспорт пока проезжает. (. . .) Согласно информации от белорусских коллег, это сделано из-за ситуации с вирусом COVID-19", - сказал он.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко также подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что Белоруссия ввела ограничения на своей границе с Украиной - фактически запрет на въезд на территорию Белоруссии. "Такие сообщения поступили в органы Государственной пограничной службы от белорусских пограничников", - сказал он.