СМИ: белорусы не могут вернуться в страну из Польши, Литвы и Украины

На пограничных форумах сообщают, что в страну пропускают только грузовые автомобили и диптранспорт. Сообщается также, что водителей и пассажиров предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу, отмечает Tut.by. Издание пообщалось с белорусом, пытающимся въехать из Украины через переход "Новая Гута". По его словам, белорусский пограничник сообщил, что граница закрыта в связи с карантинными мерами. При этом машины из Белоруссии выезжают без проблем, передает Deutsche Welle.

Ранее в четверг Александр Лукашенко, назначая своих новых помощников по Брестской и Гродненской области, напомнил о высказанном ранее распоряжении закрыть границу. "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - сказал Лукашенко.