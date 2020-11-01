Мусульманка: «Именно теперь в Эстонии должна появиться мечеть»

Общественный деятель, преподаватель, переводчик Кристи Окба, выросшая в семье отца-йеменца в Кувейте, но говорящая на языке матери-эстонки парировала, что такая готовность не наступит никогда: «Всегда найдется какой-нибудь мусульманин, который сделал кому-то плохо, но такой пример можно найти в любой социальной группе. Сегодня это уже символ, которым пытаются воспользоваться, чтобы оправдать, почему мы не будем строить мечеть. Но чем больше я это слышу, тем больше мне кажется, что мечеть у нас могла бы быть».