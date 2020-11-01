Мусульманка: «Именно теперь в Эстонии должна появиться мечеть»

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 2 ноября, в 20.25 был поднят вопрос о том, когда в Эстонии будет построена мечеть?
Мэр Таллинна Михаил Кылварт объяснил, что сейчас эстонское общество не готово к появлению мечети: «Это вызовет недовольство».
Общественный деятель, преподаватель, переводчик Кристи Окба, выросшая в семье отца-йеменца в Кувейте, но говорящая на языке матери-эстонки парировала, что такая готовность не наступит никогда: «Всегда найдется какой-нибудь мусульманин, который сделал кому-то плохо, но такой пример можно найти в любой социальной группе. Сегодня это уже символ, которым пытаются воспользоваться, чтобы оправдать, почему мы не будем строить мечеть. Но чем больше я это слышу, тем больше мне кажется, что мечеть у нас могла бы быть».
Какие еще страхи используются для манипуляций обществом? Об этом и много другом поговорят герои, эксперты и зрители ток-шоу «Своя правда», которая в этот раз называется «Терпеть не могу», в понедельник, 2 ноября, на ETV+. Передача начнется в 20.25. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.