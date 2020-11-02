Гей: «Мужчина и мужчина – это не плохо, это не ужасно»

Алексей Суворов не скрывает, что является геем. Он обратился к представителю EKRE Пеэтеру Эрнитсу, объяснив, что семья – мужчина и женщина – это правильно, но нужно понимать, что мужчина и мужчина – это не плохо, это не ужасно: «Это любовь, и люди имеют право на любовь, а если говорить об обратном, это закончится плохо, это приведет к ненависти и агрессии».

Свой ответ Пеэтер Эрнитс начал с того, что сделал вид, что не понял, с кем имеет дело: «Я пропустил, вы кем представляетесь? Кто вы – мужчина или женщина? Как к вам обращаться?».

«Обращайтесь ко мне – Алексей», - парировал опытному взрослому человеку 19-летний юноша, сорвав аплодисменты зала.