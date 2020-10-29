Лукашенко поручил подготовить закон о непризнании зарубежных дипломов

Таким образом белорусский правитель прокомментировал желание оппозиционно настроенных студентов учиться за пределами Беларуси. "Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, и они нам их подкинут как пятую колонну", - сказал он. По мнению Лукашенко, за границей белорусы с зарубежными дипломами никому не нужны, после учебы оставят там "одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых", пишет Deutsche Welle.