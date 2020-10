В Вируской тюрьме уже 42 заболевших коронавирусом

Mis võiks olla sõnum neile, kelle lähedane on Viru vanglas? «Kuna me teame selle haiguse kohta rohkem, siis me teadlikult ei ole olukorda nii drastilisena käsitlenud ja ka kevadega sarnaseid abinõusid kasutanud, sest enamikele vangidele see viirus suurt ohtu ei kujuta,» lausus Kama. Need, kellel on mingisugused haigused, millega koos võib Covid-i läbipõdemine olla raskem, neid jälgitakse eraldi. «Kõige ohustatumat riskigruppi me jälgime eraldi ka nendes vanglates, kus ühtegi viirusse nakatumist ei ole tuvastatud,» ütles vanglate asekantsler Kama.