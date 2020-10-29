В Вируской тюрьме уже 42 заболевших коронавирусом

По словам вице-канцлера по вопросам тюрем Прийта Кама, в находящейся в Йыхви Вируской тюрьме заключенные заперты в своих камерах, поскольку во вторник и в среду коронавирус был обнаружен у 31 заключенного и сегодня, после полудня четверга, к ним добавилось еще 11 зараженных, пишет Postimees.
«Мы все еще ждем результатов последних взятых вчера проб, информацию о которых лаборатория Департамента здоровья обещала дать нам ответ до полуночи. В настоящее время мы знаем, что инфицированы 42 человека», - сказал Postimees Прийт Кама.
По словам Камы, лучше контролировать распространение вируса в условиях тюрьмы, чем на свободе. «Заключенные в большинстве своем согласны с тем, что у них берут пробы – это медицинская процедура, которая может выполняться только с согласия человека. Отказались лишь единицы - так что на общую картину это никак не влияет. Конечно, можно обеспечить медицинское наблюдение, так что да - можно предположить, что случайный зараженный на улице может быть в большей опасности, чем в тюрьме», - сказал Прийт Кама.
По словам Кама, все задержанные в настоящее время изолированы в камерах - то есть камеры заперты до тех пор, пока не будут получены результаты всех проб. «Пока не поступят ответы, все заключенные будут изолированы в отдельных камерах, а затем мы увидим, какова ситуация и что мы можем или не можем обещать».
В Вируской тюрьме в настоящее время содержится 697 заключенных, большинство из которых содержатся в двухместных камерах, но многие находятся в одиночестве. Может ли для некоторых людей заключение в одиночной камере стать сейчас психологической проблемой?
Прийт Кама считает, что это не долгосрочная психологическая проблема. «Весной мы держали их по одному несколько недель, что, к счастью, не имело серьезных последствий. Однако в настоящий момент мы говорим о коротком времени, а затем будет исходить из результатов тестов или нуждается ли кто-то в повторном тестировании. Затем мы решим, кого нужно и дальше держать в камере, а кому можно разрешить более свободно передвигаться по тюрьме», - сказал Кама.
Среди заключенных распространен обычай писать жалобы - иногда обоснованные, а иногда нет. Много ли было весной протестов против действующей в то время изоляции? «Ситуацию в основном поняли. Было известно, что ситуация в стране очень шаткая. О вирусе было известно не так много, как сейчас. Скорее заключенные также считали, что такие ограничения использовались в интересах их здоровья. Но сейчас, в осенний сезон, этих ограничений было немного, за исключением последних дней в Вируской тюрьме», - сказал вице-канцлер по вопросам тюрем.
По словам Кама, в марте у тюремной службы была очень предварительная оценка ученых того, кто подвержен риску заражения Covid-19, тогда исходили из настоятельной необходимости защитить как пациентов с гепатитом С, которых в эстонских тюрьмах около 700 человек, так и ВИЧ-инфицированных, которых около 300.
«В то время, конечно, были доступны только первые исследования, основанные на данных Китая. В настоящее время исследователи придерживаются мнения, что ВИЧ-инфицированные и пациенты с гепатитом С не являются такой серьезной группой риска», - отметил Кама. Имелись сведения, что на свободе у ВИЧ-позитивных болезнь часто протекала бессимптомно, поэтому, по словам Кама, в этом смысле ситуация изменилась.
«Сегодня мы рассматриваем около 50 заключенных в трех тюрьмах как наиболее критическую группу риска, нуждающуюся в защите, особенно тех, у кого есть разные хронические заболевания», - пояснил вице-канцлер по вопросам тюрем. Кроме них есть несколько более легких случаев, когда человек страдает одним хроническим заболеванием. «На данный момент в первую очередь речь идет о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, кто сейчас лечится от онкологических заболеваний, тяжелых заболеваний почек, а также некоторых других заболеваний, для страдающих которыми коронавирус может быть более опасным. Сегодня наши врачи нашли эту целевую группу на основе последних научных данных. И это также причина, по которой мы в тюрьмах в нынешний осенний сезон отреагировали совсем по-другому на ситуацию в стране», - сказал Прийт Кама.
После весеннего чрезвычайного положения тюрьмы не принимали и не намерены принимать такие меры, как, например, пятидневные рабочие смены чиновников весной, с помощью которых с имеющимися тогда знаниями сдерживали распространение вируса.
Весенний локдаун в тюрьмах принес свои плоды, поскольку ни один заключенный не заразился. Однако среди должностных лиц случаи заражения были, но немного, и вирус не распространялся на заключенных ни в одном из выявленных случаев. «Сегодня так, как и по и во всей стране, когда меры, принятые весной, уже не считаются соразмерными, из этого мы исходили и в тюрьме».
Нынешняя ситуация началась в прошлую субботу, когда выяснилось, что учитель, обучающий заключенных, сдал положительный тест. Камеры Вируской тюрьмы были закрыты во вторник, когда был обнаружен первый инфицированный заключенный. Последний раз весь тюремный персонал и люди, работающие на тюремной территории проходили тестирование с 6 по 9 октября. Тогда зараженных не было.
Mis võiks olla sõnum neile, kelle lähedane on Viru vanglas? «Kuna me teame selle haiguse kohta rohkem, siis me teadlikult ei ole olukorda nii drastilisena käsitlenud ja ka kevadega sarnaseid abinõusid kasutanud, sest enamikele vangidele see viirus suurt ohtu ei kujuta,» lausus Kama. Need, kellel on mingisugused haigused, millega koos võib Covid-i läbipõdemine olla raskem, neid jälgitakse eraldi. «Kõige ohustatumat riskigruppi me jälgime eraldi ka nendes vanglates, kus ühtegi viirusse nakatumist ei ole tuvastatud,» ütles vanglate asekantsler Kama.
Каким могло бы быть послание тем, кто близок к Вируской тюрьме? «Поскольку мы знаем об этой болезни больше, мы сознательно не рассматривали ситуацию настолько серьезно и не применяли такие меры, как весной, потому что вирус не представляет большой опасности для большинства заключенных», - сказал Кама. За те, у кого есть какие-либо болезни, которые могут затруднить течение Covid, будут следить отдельно. «Мы также отдельно отслеживаем группу риска, которой угрожает наибольшая опасность, в тех тюрьмах, где заражений вирусом не выявлено», - сказал вице-канцлера по вопросам тюрем Кама.
В настоящее время в трех тюрьмах Эстонии содержится 2389 заключенных.