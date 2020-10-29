В Вируской тюрьме уже 42 заболевших коронавирусом

«Мы все еще ждем результатов последних взятых вчера проб, информацию о которых лаборатория Департамента здоровья обещала дать нам ответ до полуночи. В настоящее время мы знаем, что инфицированы 42 человека», - сказал Postimees Прийт Кама.

По словам Камы, лучше контролировать распространение вируса в условиях тюрьмы, чем на свободе. «Заключенные в большинстве своем согласны с тем, что у них берут пробы – это медицинская процедура, которая может выполняться только с согласия человека. Отказались лишь единицы - так что на общую картину это никак не влияет. Конечно, можно обеспечить медицинское наблюдение, так что да - можно предположить, что случайный зараженный на улице может быть в большей опасности, чем в тюрьме», - сказал Прийт Кама.

По словам Кама, все задержанные в настоящее время изолированы в камерах - то есть камеры заперты до тех пор, пока не будут получены результаты всех проб. «Пока не поступят ответы, все заключенные будут изолированы в отдельных камерах, а затем мы увидим, какова ситуация и что мы можем или не можем обещать».

В Вируской тюрьме в настоящее время содержится 697 заключенных, большинство из которых содержатся в двухместных камерах, но многие находятся в одиночестве. Может ли для некоторых людей заключение в одиночной камере стать сейчас психологической проблемой?

Прийт Кама считает, что это не долгосрочная психологическая проблема. «Весной мы держали их по одному несколько недель, что, к счастью, не имело серьезных последствий. Однако в настоящий момент мы говорим о коротком времени, а затем будет исходить из результатов тестов или нуждается ли кто-то в повторном тестировании. Затем мы решим, кого нужно и дальше держать в камере, а кому можно разрешить более свободно передвигаться по тюрьме», - сказал Кама.

Среди заключенных распространен обычай писать жалобы - иногда обоснованные, а иногда нет. Много ли было весной протестов против действующей в то время изоляции? «Ситуацию в основном поняли. Было известно, что ситуация в стране очень шаткая. О вирусе было известно не так много, как сейчас. Скорее заключенные также считали, что такие ограничения использовались в интересах их здоровья. Но сейчас, в осенний сезон, этих ограничений было немного, за исключением последних дней в Вируской тюрьме», - сказал вице-канцлер по вопросам тюрем.

По словам Кама, в марте у тюремной службы была очень предварительная оценка ученых того, кто подвержен риску заражения Covid-19, тогда исходили из настоятельной необходимости защитить как пациентов с гепатитом С, которых в эстонских тюрьмах около 700 человек, так и ВИЧ-инфицированных, которых около 300.