Нефть потеряла более пяти процентов стоимости на фоне новых локдаунов в ЕС

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:01 по московскому времени в четверг составила 37,12 доллара за баррель, что на 2 доллара (5,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии, передает "Интерфакс".

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до 35,38 доллара за баррель, что на 1,96 доллара (5,24%) ниже уровня предыдущей сессии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в среду с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы, 30 октября. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

В Германии до конца ноября из-за роста числа заболевших коронавирусом закрывается целый ряд общественных заведений, заявилан канцлер Ангела Меркель.

Локдауны в Европе приводят к снижению потребления топлива.

По мнению аналитика ING Уоррена Паттерсона, которого цитирует MarketWatch, текущая ситуация может заставить страны ОПЕК+ принять меры на заседании в ноябре. Эксперт считает, что они могут продлить текущие уровни сокращения добычи. Сделка ОПЕК+ предполагает частичное восстановление добычи с января.

Негативное влияние на котировки сырья также оказала статистика по запасам в США от министерства энергетики США. По данным на 28 октября, за последнюю неделю запасы нефти в стране увеличились на 4,3 млн баррелей - это максимальные темпы с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей.

Добыча нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 11,1 млн б/с. Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.