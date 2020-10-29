Нарвская оппозиция надеется через месяц отправить в отставку руководство города

На заседании Нарвского городского собрания 29 октября депутат, бывший мэр Тармо Таммисте подал два заявления об инициировании вотума недоверия - нынешнему мэру Алексею Евграфову и председателю горсобрания Ирине Янович. Голосовать по этому вопросу депутаты будут через месяц. Бывший мэр Нарвы и нынешний обвиняют друг друга в том, что работа по “справедливому переходу” в городе не ведется.
Удочка закинута, улов пока в тумане
Под документами десять подписей. Всего в горсобрании 31 депутат, то есть большинства у инициаторов сейчас нет. Но они надеются к следующему заседании перетянуть на свою сторону нескольких депутатов от правящей фракции.
“Впереди месяц. Ведутся переговоры, на которых выяснится, удастся вотум недоверия или не удастся”, - сказала оппозиционный депутат Катри Райк.
Кого инициаторы недоверия видят на месте мэра и председателя горсобрания, по словам Катри Райк, говорить пока рано.
Нынешний и бывший мэр спорят, кто из них самоизолировался
По словам Катри Райк, полный список того, что оппозиционеры ставят в вину мэру города Алексею Евграфову, будет представлен к следующему заседанию. Но последней каплей, по словам Катри Райк стал очень странный список, который мэр отправил министру госуправления Яаку Аабу для получения государственного финансирования на “справедливый переход” на возобновляемую энергетику. В списке, в основном, проекты благоустройства и городской инфраструктуры, которые город и до этого планировал реализовывать с помощью различных фондов.
“434 миллиона евро на очень разные проекты, где ни разу не назывались слова “безработица”, “рабочие места”, - сказала оппозиционерка. - Мы недавно в нашей фракции заказали исследование по поводу того, что горожане считают самыми больными вопросами в городе, что является ключевым вопросом следующих выборов. Каждый второй человек сказал, что это рабочие места, безработица, в общем, всё, что связано с работой. 22% людей сказали, что это вопрос, связанный с руководством города - как коррупция, так и нехватка развития города. И каждый шестой человек - это меня несколько удивило - недоволен улицами и освещением”.
По словам Катри Райк, следующий год - самый важный, когда делаются ходатайство на европейское финансирование, а нарвские проекты затягиваются.
“Мэром должен быть человек, который может этими проектами адекватно руководить”, - заявила Катри Райк.
Бывший мэр Нарвы, а теперь депутат оппозиционной фракции Meie Narva поставил в упрек нынешнему мэру то, что отсутствуют нормальные отношения между городом Нарва и государством.
“Кто-то может сказать, что сейчас COVID, никуда нельзя ехать, ни с кем нельзя общаться, - сказал Тармо Таммисте. - Но Нарва сейчас сама себя поставила в такую изоляцию. Был очень хороший круг общения с разными городами, с городами-побратимами… Мы были членом разных организаций… Всё! Этого нет. Я даже осмелюсь сказать, что у нас даже нет человека, который мог бы общаться, потому что, извините, языка не знают. Раньше был человек, который занимался этими связями, знал язык. А теперь этого человека нет, и мы опять пытаемся вариться в своем бульоне.
Мы сами себя поставили в такое дурацкое положение. А взять программу развития города, переписать из нее и выслать, сказав, что это наши предложения по “справедливому переходу” - это уже бездарность в кубе”.
При этом, и Катри Райк, и Тармо Таммисте отдельно обмолвились, что выражать недоверие власти - нормальная работа оппозиции, и ничего выдающегося в вотуме недоверия нет.
Тармо Таммисте особо отметил, что предложения Нарвы по “справедливому переходу” не обсуждались с заинтересованными сторонами.
“Я представляю, что в одном кабинете сидели четыре человека, которые решили, что делаем так. И ни у кого не спрашивали, - сказал Таммисте. - Очень недовольны, например, профсоюзы, которых это больше всего касается. Никто с ними не разговаривал, ни о чем не спрашивал”.
При этом, Тармо Таммисте является советником министра госуправления по “справедливому переходу” и должен налаживать отношения с местными властями в Ида-Вирумаа, чтобы уезд мог как можно более безболезненно перейти со сланца на другие источники энергии.
Мэр Нарва Алексей Евграфов заявил, что пытаться отправить его в отставку - демократическое право оппозиции. Но свою работу Тармо Таммисте не выполняет.
“Несколько месяцев назад мы с ним договорились, что он мне позвонит, мы встретимся, и он как советник обсудит со мной, расскажет, какие варианты есть для нашего города и что мы вообще можем сделать в рамках “справедливого перехода”. Уже пару месяцев я жду от господина Таммисте звонка, как от советника министерства по этому конкретному вопросу”, - сказал мэр Нарвы.
По его словам, все важные вопросы предварительно обсуждаются в управе и с инициативными группами горожан. В свою очередь Алексей Евграфов и Ирина Янович заявили, что ни разу не видели Тармо Таммисте на совещания по “справедливому переходу”.
“Ни я Тармо не видел, ни, к сожалению, мои работники ни на одном совещании его не видели, - сказал мэр. - И тут вопрос уже к Тармо - на самом ли деле он советник или просто создает видимость работы?”
Решили не обсуждать предложения оппозиции
Ирину Янович, которая является председателем горсобрания, председателем правящей фракции и директором Кренгольмской гимназии, оппозиционеры обвинили в ущемлении демократии.
“К сожалению, госпожа Янович руководит горсобранием, как своей фракцией Kodulinn Narva, - сказала Катри Райк. - Права и слова оппозиции считаются ничем, как сегодня, когда убрали два наших проекта решений по поводу пенсионеров и первоклассников”.
Речь о том, что в повестке дня горсобрания стояли два вопроса, предложенных оппозиционерами. Пособие первоклассникам они предлагали поднять с 50 до 120 евро - этот вопрос голосами правящей фракции был перенесен на октябрь еще с сентябрьского заседания. Второе предложение оппозиционеров - повысить с 20 до 50 евро городское пособие пенсионерам и инвалидам, которое выплачивается раз в году, осенью.
Председатель стратегической (ответственной за бюджет) комиссии горсобрания Лариса Оленина заявила, что предложения оппозиции нарушают правила - они предлагают повысить пособия, но не указывают, где взять на это деньги. Для пособия первоклассникам предлагалось сэкономить деньги на зарплате чиновников, что, по словам Ларисы Олениной, невозможно без изменения структуры управы. Найти деньги для пособия пенсионерам оппозиционеры просили управы, что по мнению Ларисы Олениной, также некорректно.
Этого основания правящей фракции, имеющей большинство голосов хватило, чтобы просто вычеркнуть предложения оппозиции из повестки, даже не обсуждая их в зале горсобрания.
При этом председатель стратегической комиссии отметила, что повышать пособия нужно, но чуть позже, в ходе работы над бюджетом следующего года.
Вера Григорьева, предлагавшая поднять пособие первоклассникам, считает аргументы комиссии надуманными, а свое предложение полностью законным.
Юрий Рауд из оппозиционной фракции Meie Narva также отметил, что предложения правящей фракции с практически такой же формулировкой - поручить городской управе найти средства в бюджете - без проблем одобряются и не считаются противоречащими правилам.
Ирина Янович отвергает упреки и считает приближающиеся выборы единственной причиной того, что ее пытаются отправить в отставку. По ее словам, перед заседание горсобрания всегда проходит заседание президиума, где участвуют и представители оппозиции. Там обсуждали снятие вопросов по пособиям, но возражений у оппозиции тогда не возникло. Ирина Янович заявила, что в данной ситуации действовала по закону.