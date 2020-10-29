Нарвская оппозиция надеется через месяц отправить в отставку руководство города

При этом, и Катри Райк, и Тармо Таммисте отдельно обмолвились, что выражать недоверие власти - нормальная работа оппозиции, и ничего выдающегося в вотуме недоверия нет.

Тармо Таммисте особо отметил, что предложения Нарвы по “справедливому переходу” не обсуждались с заинтересованными сторонами.

“Я представляю, что в одном кабинете сидели четыре человека, которые решили, что делаем так. И ни у кого не спрашивали, - сказал Таммисте. - Очень недовольны, например, профсоюзы, которых это больше всего касается. Никто с ними не разговаривал, ни о чем не спрашивал”.

При этом, Тармо Таммисте является советником министра госуправления по “справедливому переходу” и должен налаживать отношения с местными властями в Ида-Вирумаа, чтобы уезд мог как можно более безболезненно перейти со сланца на другие источники энергии.

Мэр Нарва Алексей Евграфов заявил, что пытаться отправить его в отставку - демократическое право оппозиции. Но свою работу Тармо Таммисте не выполняет.

“Несколько месяцев назад мы с ним договорились, что он мне позвонит, мы встретимся, и он как советник обсудит со мной, расскажет, какие варианты есть для нашего города и что мы вообще можем сделать в рамках “справедливого перехода”. Уже пару месяцев я жду от господина Таммисте звонка, как от советника министерства по этому конкретному вопросу”, - сказал мэр Нарвы.

По его словам, все важные вопросы предварительно обсуждаются в управе и с инициативными группами горожан. В свою очередь Алексей Евграфов и Ирина Янович заявили, что ни разу не видели Тармо Таммисте на совещания по “справедливому переходу”.

“Ни я Тармо не видел, ни, к сожалению, мои работники ни на одном совещании его не видели, - сказал мэр. - И тут вопрос уже к Тармо - на самом ли деле он советник или просто создает видимость работы?”

Решили не обсуждать предложения оппозиции

Ирину Янович, которая является председателем горсобрания, председателем правящей фракции и директором Кренгольмской гимназии, оппозиционеры обвинили в ущемлении демократии.

“К сожалению, госпожа Янович руководит горсобранием, как своей фракцией Kodulinn Narva, - сказала Катри Райк. - Права и слова оппозиции считаются ничем, как сегодня, когда убрали два наших проекта решений по поводу пенсионеров и первоклассников”.

Речь о том, что в повестке дня горсобрания стояли два вопроса, предложенных оппозиционерами. Пособие первоклассникам они предлагали поднять с 50 до 120 евро - этот вопрос голосами правящей фракции был перенесен на октябрь еще с сентябрьского заседания. Второе предложение оппозиционеров - повысить с 20 до 50 евро городское пособие пенсионерам и инвалидам, которое выплачивается раз в году, осенью.

Председатель стратегической (ответственной за бюджет) комиссии горсобрания Лариса Оленина заявила, что предложения оппозиции нарушают правила - они предлагают повысить пособия, но не указывают, где взять на это деньги. Для пособия первоклассникам предлагалось сэкономить деньги на зарплате чиновников, что, по словам Ларисы Олениной, невозможно без изменения структуры управы. Найти деньги для пособия пенсионерам оппозиционеры просили управы, что по мнению Ларисы Олениной, также некорректно.

Этого основания правящей фракции, имеющей большинство голосов хватило, чтобы просто вычеркнуть предложения оппозиции из повестки, даже не обсуждая их в зале горсобрания.

При этом председатель стратегической комиссии отметила, что повышать пособия нужно, но чуть позже, в ходе работы над бюджетом следующего года.

Вера Григорьева, предлагавшая поднять пособие первоклассникам, считает аргументы комиссии надуманными, а свое предложение полностью законным.

Юрий Рауд из оппозиционной фракции Meie Narva также отметил, что предложения правящей фракции с практически такой же формулировкой - поручить городской управе найти средства в бюджете - без проблем одобряются и не считаются противоречащими правилам.