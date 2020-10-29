Рейнсалу: нужно готовиться к значительным переменам с выходом Великобритании из ЕС

В четверг на заседании кабинета министров Рейнсалу представил меморандум "Готовность Эстонии к завершению переходного периода выхода Великобритании из Европейского Союза 31 декабря 2020 года" и отметил, что Эстония должна быть готова к значительным изменениям, сообщила BNS пресс-служба МИД Эстонии.

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония надеется достигнуть договоренности в ходе продолжающихся переговоров о будущем соглашении между ЕС и Великобританией.

Окончание переходного периода втой или иной мере приведет к изменению отношений между ЕС и Великобританией с 1 января следующего года, даже если будет достигнуто соглашение. Поэтому готовиться нужно максимально хорошо и вовремя.

«Хотя в переходный период отношения в целом остались прежними, изменения с нового года будут значительными, - сказал министр иностранных дел. - Соединенное Королевство 1 января покинет внутренний рынок Европейского союза и таможенный союз, положив конец свободному перемещению людей, что приведет к изменениям в поездках, торговле товарами и услугами, социальном обеспечении, обмене данными, транспорте и повлечет за собой много других проблем".

В начале 2021 года придется предвидеть сбои и затраты времени на пересечение границы, заказ посылок и торговлю. «Ситуация нова для всех сторон, потому что впервые бывшее государство-член отключается от систем Европейского союза, и предыдущий опыт отсутствует», - сказал Рейнсалу.

Достижение соглашения между ЕС и Соединенным Королевством уменьшит вероятности изменений в определенных областях. Поэтому в ближайшем будущем должно стать ясно, будет ли достигнуто такое соглашение, и тогда можно будет предоставить более подробный обзор изменений.

Двусторонние отношения Эстонии и Соединенного Королевства имеют более широкую основу, чем сотрудничество ЕС и Великобритании. «Приоритетом внешней политики Эстонии является укрепление тесных и дружеских отношений с Соединенным Королевством как одним из важнейших партнеров Эстонии в области обороны, безопасности, внешней политики и многих других вопросов, - сказал Рейнсалу. - В августе этого года правительство утвердило меморандум и план действий по развитию отношений между Эстонией и Соединенным Королевством. 26 января мы будем отмечать столетие установления дипломатических отношений между Эстонией и Великобританией ».

Краткосрочные поездки в Соединенное Королевство на срок до шести месяцев подряд после 1 января останутся безвизовыми. С 1 января необходимо иметь при себе паспорт, который должен быть действителен в течение шести месяцев после выезда из Великобритании. Важно оформить медицинскую страховку, потому что карта медицинского страхования ЕС больше не действует в Великобритании, а паспорт домашнего животного, выданный в ЕС, недействителен. Также могут появиться плата за роуминг, таможенные пошлины за вывоз товаров или требование декларировать товары.

На получение рабочей визы для работы и студенческой визы для обучения продолжительностью более шести месяцев нужно будет подать заявление в соответствии в соответствии с системой баллов иммиграционного законодательства Великобритании. Граждане Великобритании также должны будут подавать заявление на получение вида на жительство или разрешения на работу, чтобы жить или работать в ЕС.

Предприятия, работающие на рынке Великобритании, должны учесть, что с 1 января Великобритания больше не будет членом внутреннего рынка или таможенного союза ЕС. Таким образом, таможенный режим распространится на все товары, перемещаемые из Соединенного Королевства на таможенную территорию ЕС и наоборот. С 1 января 2021 года компании из ЕС, желающие экспортировать в Великобританию или импортировать из нее, должны иметь регистрационный и идентификационный номер экономического оператора (EORI) для таможенных формальностей. Изменятся требования к происхождению, правила налога с оборота и акцизы.