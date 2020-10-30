Райво Варе: в США и после выборов продолжится движение маятника влево

Тему прокомментировал в студии предприниматель и аналитик Райво Варе.

Выдержки из беседы:

– С чем Америка подошла к выборам?

– Америка подошла к этим выборам необычно разделенной. Бинарное противостояние существовало всегда, но сейчас оно обрело особый накал.

Это частично связано с персональным влиянием нынешнего президента Трампа – его личностными качествами и выражением политики, но не только. И поскольку в Америке поштатная система выборов, то совершенно неожиданно могут возникнуть еще и технические коллизии.

Никто сегодня практически не сомневается, что если будет небольшой перевес в результатах выборов у одной из сторон, – особенно, если этот перевес будет у демократов, – итоги будут оспорены в суде.

Трамп, кстати, сказал уже об этом открыто.

Судебные инстанции будут играть большую роль. Поэтому вокруг назначения нового члена Верховного суда велась большая борьба. Сейчас раскладка судейских голосов 5:3 в пользу республиканцев.

Может статься так, что впервые в истории США борьба после выборов выплеснется не только в суд, но и на улицы, что хуже всего.

– Успокоится ли ситуация в Америке, если победит Байден? Кто из кандидатов выгоднее для Америки с точки зрения будущего?

– Противостояние само по себе не ново в Америке. Есть два основных направления. Первое: Америка – как лидер всемирного масштаба. Эта школа вела страну начиная со II мировой войны. Теперь же опять набирает силу изоляционистская школа: Америка – сама по себе, мы самые большие и сильные, пусть остальные под нас подстраиваются. Сегодня эту школу представляет Трамп.

Главный вопрос для американского избирателя – вопрос внутренней политики. Это связано с системой здравоохранения, минимальной зарплатой, созданием рабочих мест, налогообложением.

Для Эстонии гораздо важнее – внешнеполитическая составляющая. Трамп – это непредсказуемый фактор, который явно предвзято относится ко многим вопросам, представляющим интерес для нашей безопасности.

Трамп открыто недолюбливает НАТО. У Байдена, наоборот, реально существует опытная внешнеполитическая команда, которая будет продолжать важную для нас линию.

– В случае победы Трампа у Европы возникнет вопрос: куда ей деваться? А в случае победы Байдена, недавно назвавшего Россию главной угрозой на мировой политической арене, обострится противостояние с Москвой?

– Да, вполне допускаю, что развитие будет идти именно в этом направлении.

Тем более, что Трамп затеял реальную торговую войну, которую, правда, начал Обама. Война ведется с Китаем, но не только: Трамп время от времени угрожает и Европе, и другим странам. Он вышел из всех международных договоренностей.