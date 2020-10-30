Райво Варе: в США и после выборов продолжится движение маятника влево
- Америка подошла к выборам необычно разделенной
- При небольшом перевесе результаты будут оспорены в суде
- Миру выгоднее Байден
- В трамповской философии нет сотрудничества
До выборов в США остаются считанные дни. Президентское голосование состоится уже во вторник. С чем кандидаты подошли к финишу?
Тему прокомментировал в студии предприниматель и аналитик Райво Варе.
Выдержки из беседы:
– С чем Америка подошла к выборам?
Это частично связано с персональным влиянием нынешнего президента Трампа – его личностными качествами и выражением политики, но не только. И поскольку в Америке поштатная система выборов, то совершенно неожиданно могут возникнуть еще и технические коллизии.
Трамп, кстати, сказал уже об этом открыто.
Судебные инстанции будут играть большую роль. Поэтому вокруг назначения нового члена Верховного суда велась большая борьба. Сейчас раскладка судейских голосов 5:3 в пользу республиканцев.
– Успокоится ли ситуация в Америке, если победит Байден? Кто из кандидатов выгоднее для Америки с точки зрения будущего?
– Противостояние само по себе не ново в Америке. Есть два основных направления. Первое: Америка – как лидер всемирного масштаба. Эта школа вела страну начиная со II мировой войны. Теперь же опять набирает силу изоляционистская школа: Америка – сама по себе, мы самые большие и сильные, пусть остальные под нас подстраиваются. Сегодня эту школу представляет Трамп.
Для Эстонии гораздо важнее – внешнеполитическая составляющая. Трамп – это непредсказуемый фактор, который явно предвзято относится ко многим вопросам, представляющим интерес для нашей безопасности.
– В случае победы Трампа у Европы возникнет вопрос: куда ей деваться? А в случае победы Байдена, недавно назвавшего Россию главной угрозой на мировой политической арене, обострится противостояние с Москвой?
– Да, вполне допускаю, что развитие будет идти именно в этом направлении.
Тем более, что Трамп затеял реальную торговую войну, которую, правда, начал Обама. Война ведется с Китаем, но не только: Трамп время от времени угрожает и Европе, и другим странам. Он вышел из всех международных договоренностей.
На этом фоне Байден обещает вернуться к тому, что было до Трампа. Он намерен дезавуировать то, что Трамп сделал в международной экономической сфере. В остальных внешнеполитических вопросах, включая присутствие на Ближнем Востоке, Байден останется в струе трамповских действий – только более осторожных и профессиональных.
– Кто же из двух кандидатов выгоднее миру?
– Миру выгоднее Байден. Он просчитываем для всех партнеров, более открыт, не ставит во главу угла чисто американские интересы в примитивном их выражении.
– Американцы говорят о том, что в стране стал доминировать дух социализма. Во что это может вылиться? Не войдет ли это в противоречие с традициями Америки?
– Есть такие боязни. Многие аналитики говорят о том, что как бы не решилась эта гонка, продолжится движение маятника влево.
Радикальное крыло демократов, представленное в ходе предпрезидентской гонки в лице Берни Сандерса, можно смело назвать социализмом. Сегодня боятся усиления этого радикального крыла.
– Как американцы дошли до жизни такой?
Пандемия создала совершенно новую реальность в преддверии президентской гонки в связи с тем, что проводились поголовные выплаты потерявшим работу. Выяснилось, что их доходы увеличились по сравнению с тем, когда они еще работали. Это поддержало экономику. Спад на 38% во втором квартале был отыгран в третьем на 35%.
Если в апреле было более 14% безработных, то на сегодня планка опустилась до 8%. Это смягчает ситуацию. В противном случае радикализма было бы еще больше.
Подробнее в повторе!
- Кто из кандидатов выгоднее Америке с точки зрения будущего?
- Насколько сложен этот выбор для избирателей? Куда он может завести страну?
- Как выбор американцев отразится на всем мире?
- Успокоится ли ситуация в Америке, если победит Байден?
- И куда деваться Европе, если победит Трамп?
- Насколько вероятно, что итоговое решение останется не за избирателями, а за судом?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia
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