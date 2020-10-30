Пт, 30.10.2020
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Ааду Муст
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  • Райво Варе: в США и после выборов продолжится движение маятника влево

Райво Варе: в США и после выборов продолжится движение маятника влево
Борьба может выплеснуться на улицы

  • Америка подошла к выборам необычно разделенной
  • При небольшом перевесе результаты будут оспорены в суде
  • Миру выгоднее Байден
  • В трамповской философии нет сотрудничества

До выборов в США остаются считанные дни. Президентское голосование состоится уже во вторник. С чем кандидаты подошли к финишу?

Тему прокомментировал в студии предприниматель и аналитик Райво Варе.

Выдержки из беседы:

– С чем Америка подошла к выборам?

– Америка подошла к этим выборам необычно разделенной. Бинарное противостояние существовало всегда, но сейчас оно обрело особый накал.

Это частично связано с персональным влиянием нынешнего президента Трампа – его личностными качествами и выражением политики, но не только. И поскольку в Америке поштатная система выборов, то совершенно неожиданно могут возникнуть еще и технические коллизии.

Никто сегодня практически не сомневается, что если будет небольшой перевес в результатах выборов у одной из сторон, – особенно, если этот перевес будет у демократов, – итоги будут оспорены в суде.

Трамп, кстати, сказал уже об этом открыто.  

Судебные инстанции будут играть большую роль. Поэтому вокруг назначения нового члена Верховного суда велась большая борьба. Сейчас раскладка судейских голосов 5:3 в пользу республиканцев.

Может статься так, что впервые в истории США борьба после выборов выплеснется не только в суд, но и на улицы, что хуже всего.

– Успокоится ли ситуация в Америке, если победит Байден? Кто из кандидатов выгоднее для Америки с точки зрения будущего?

– Противостояние само по себе не ново в Америке. Есть два основных направления. Первое: Америка – как лидер всемирного масштаба. Эта школа вела страну начиная со II мировой войны. Теперь же опять набирает силу изоляционистская школа: Америка – сама по себе, мы самые большие и сильные, пусть остальные под нас подстраиваются. Сегодня эту школу представляет Трамп.

Главный вопрос для американского избирателя – вопрос внутренней политики. Это связано с системой здравоохранения, минимальной зарплатой, созданием рабочих мест, налогообложением.

Для Эстонии гораздо важнее – внешнеполитическая составляющая. Трамп – это непредсказуемый фактор, который явно предвзято относится ко многим вопросам, представляющим интерес для нашей безопасности.

Трамп открыто недолюбливает НАТО. У Байдена, наоборот, реально существует опытная внешнеполитическая команда, которая будет продолжать важную для нас линию.  

– В случае победы Трампа у Европы возникнет вопрос: куда ей деваться? А в случае победы Байдена, недавно назвавшего Россию главной угрозой на мировой политической арене, обострится противостояние с Москвой?

– Да, вполне допускаю, что развитие будет идти именно в этом направлении.

Тем более, что Трамп затеял реальную торговую войну, которую, правда, начал Обама. Война ведется с Китаем, но не только: Трамп время от времени угрожает и Европе, и другим странам. Он вышел из всех международных договоренностей.

На этом фоне Байден обещает вернуться к тому, что было до Трампа. Он намерен дезавуировать то, что Трамп сделал в международной экономической сфере. В остальных внешнеполитических вопросах, включая присутствие на Ближнем Востоке, Байден останется в струе трамповских действий – только более осторожных и профессиональных.

– Кто же из двух кандидатов выгоднее миру?

– Миру выгоднее Байден. Он просчитываем для всех партнеров, более открыт, не ставит во главу угла чисто американские интересы в примитивном их выражении.

Байден рассматривает все международные вопросы в плоскости сотрудничества. В трамповской философии никакого сотрудничества нет по определению. Есть только право сильного. В этом – большая разница.

– Американцы говорят о том, что в стране стал доминировать дух социализма. Во что это может вылиться? Не войдет ли это в противоречие с традициями Америки?

– Есть такие боязни. Многие аналитики говорят о том, что как бы не решилась эта гонка, продолжится движение маятника влево.

Предполагается, что к выборам 2024 года этот маятник качнется намного дальше влево, и более радикально, чем сейчас.

Радикальное крыло демократов, представленное в ходе предпрезидентской гонки в лице Берни Сандерса, можно смело назвать социализмом. Сегодня боятся усиления этого радикального крыла.

– Как американцы дошли до жизни такой?

– Неравенство и напряжение в обществе возрастает. Система дает сбои и в политическом, и в экономическом выражении. К сожалению, все это обострилось на фоне коронакризиса.

Пандемия создала совершенно новую реальность в преддверии президентской гонки в связи с тем, что проводились поголовные выплаты потерявшим работу. Выяснилось, что их доходы увеличились по сравнению с тем, когда они еще работали. Это поддержало экономику. Спад на 38% во втором квартале был отыгран в третьем на 35%.

Если в апреле было более 14% безработных, то на сегодня планка опустилась до 8%. Это смягчает ситуацию. В противном случае радикализма было бы еще больше.

Кто бы ни победил в предстоящие 4 года, предполагается, что маятник будет продолжать двигаться влево.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: США – в шаге от перемен? /Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees/

  • Кто из кандидатов выгоднее Америке с точки зрения будущего?
  • Насколько сложен этот выбор для избирателей? Куда он может завести страну?
  • Как выбор американцев отразится на всем мире?
  • Успокоится ли ситуация в Америке, если победит Байден?
  • И куда деваться Европе, если победит Трамп?
  • Насколько вероятно, что итоговое решение останется не за избирателями, а за судом?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia 

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