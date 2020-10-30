Пт, 30.10.2020
Для Эстонии мы анализировали варианты начиная с локального запрета и заканчивая введением налога на шипованную резину. Айн Кендра
Айн Кендра

Студия Postimees: США – в шаге от перемен?
10:30

До выборов в США остаются считанные дни. Президентское голосование состоится уже во вторник. С чем кандидаты подошли к финишу?

Тему прокомментирует в студии предприниматель и аналитик Райво Варе. Смотрите прямой эфир в 10:30!

  • Кто из кандидатов выгоднее для Америки с точки зрения будущего?
  • Насколько сложен этот выбор для избирателей? И куда он может завести страну?
  • Как выбор американцев отразится на всем мире?
  • Успокоится ли ситуация в Америке, если победит Байден?
  • И куда деваться Европе, если победит Трамп?
  • Насколько вероятно, что итоговое решение останется не за избирателями, а за судом?

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