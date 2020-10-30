Студия Postimees: США – в шаге от перемен?
До выборов в США остаются считанные дни. Президентское голосование состоится уже во вторник. С чем кандидаты подошли к финишу?
Тему прокомментирует в студии предприниматель и аналитик Райво Варе. Смотрите прямой эфир в 10:30!
- Кто из кандидатов выгоднее для Америки с точки зрения будущего?
- Насколько сложен этот выбор для избирателей? И куда он может завести страну?
- Как выбор американцев отразится на всем мире?
- Успокоится ли ситуация в Америке, если победит Байден?
- И куда деваться Европе, если победит Трамп?
- Насколько вероятно, что итоговое решение останется не за избирателями, а за судом?