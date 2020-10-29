Городской бюджет Нарвы сопротивляется коронавирусу

Весной предполагалось, что Нарве придется серьезно урезать расходы, поскольку много горожан останется без работы из-за коронавирусного кризиса а, значит, сократятся поступления в городскую казну от подоходного налога. Пока реальность заметно лучше прогнозов.
В четверг горсобрание Нарвы приняло поправки к городскому бюджету. Как сообщила на заседании директор Финансового департамента управы Елена Голубева, бюджет стал меньше примерно на полмиллиона евро, его уточненный размер - 101 млн.
“С учетом того, что мы получили от государства два миллиона триста тысяч на инвестиции и миллион на оборотные средства в основной бюджет, то город сейчас по доходной базе абсолютно не просел. Город чувствует себя уверенно, - сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов. - Налоговая база не уменьшилась. Поступления по подоходному налогу - а это основной налог, который у нас есть от работающего населения - остается примерно на том же самом уровне. Мы можем говорить, что наши опасения, которые я озвучивал весной - что мы можем на 3-3,5 миллиона попасть в минус - они, к счастью, не оправдались”.
Председатель стратегической (ответственной за бюджет) комиссии горсобрания Лариса Оленина сказала, что за первые девять месяцев поступление подоходного налога было больше 75% от запланированного на год.
“Мы укладываемся в рамки, которые есть. Какой-то особой ситуации нет. Но бюджет следующего года будет в рамках 20-го года, - добавила она. - Поэтому сейчас предлагать какие-то новые пособия, какие-то новые действия практически невозможно”.
Лариса Оленина рассказала, что поправки к бюджету уточняют затраты по многим проектам и мероприятиям и позволяют покрыть непредвиденные расходы городских учреждений.
Так, например, на заседании горсобрания депутаты поспорили по поводу покупки промышленной стиральной машины в детский сад “Чипполино”, заведующая которым сама является депутатом. Зампред стратегической комиссии Елена Пахомова ответила, что старая стиральная машина вышла из строя, а в садике нужно стирать более 200 комплектов постельного белья.
Также разногласия возникли вокруг предложения выделить дополнительные финансирование частной Нарвской православной гимназии. Но большинством голосов поддержку решили оказать.
“Они многое сделали за свои деньги. У них здание абсолютно по-другому выглядит, прекрасно выглядит территория, - рассказала Лариса Оленина. - Но у них есть определенные требования - сделать тот же кабинет кулинарии или швейную мастерскую для девочек. Это требует больших денег, они написали заявку на 50 тысяч. Мы решили, что на один кабинет мы поможем, а остальные деньги школа будет изыскивать сама. Мы выделяем 20 тысяч”.