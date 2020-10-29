Городской бюджет Нарвы сопротивляется коронавирусу

В четверг горсобрание Нарвы приняло поправки к городскому бюджету. Как сообщила на заседании директор Финансового департамента управы Елена Голубева, бюджет стал меньше примерно на полмиллиона евро, его уточненный размер - 101 млн.

“С учетом того, что мы получили от государства два миллиона триста тысяч на инвестиции и миллион на оборотные средства в основной бюджет, то город сейчас по доходной базе абсолютно не просел. Город чувствует себя уверенно, - сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов. - Налоговая база не уменьшилась. Поступления по подоходному налогу - а это основной налог, который у нас есть от работающего населения - остается примерно на том же самом уровне. Мы можем говорить, что наши опасения, которые я озвучивал весной - что мы можем на 3-3,5 миллиона попасть в минус - они, к счастью, не оправдались”.

Председатель стратегической (ответственной за бюджет) комиссии горсобрания Лариса Оленина сказала, что за первые девять месяцев поступление подоходного налога было больше 75% от запланированного на год.

“Мы укладываемся в рамки, которые есть. Какой-то особой ситуации нет. Но бюджет следующего года будет в рамках 20-го года, - добавила она. - Поэтому сейчас предлагать какие-то новые пособия, какие-то новые действия практически невозможно”.

Лариса Оленина рассказала, что поправки к бюджету уточняют затраты по многим проектам и мероприятиям и позволяют покрыть непредвиденные расходы городских учреждений.

Так, например, на заседании горсобрания депутаты поспорили по поводу покупки промышленной стиральной машины в детский сад “Чипполино”, заведующая которым сама является депутатом. Зампред стратегической комиссии Елена Пахомова ответила, что старая стиральная машина вышла из строя, а в садике нужно стирать более 200 комплектов постельного белья.

Также разногласия возникли вокруг предложения выделить дополнительные финансирование частной Нарвской православной гимназии. Но большинством голосов поддержку решили оказать.