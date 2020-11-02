Валерий Петров: мы пишем иконы в музыкальных звуках

Заслуженный хоровой ансамбль Orthodox Singers под руководством Валерия Петрова представит в Таллиннской ратуше 6 ноября единственный в своем роде спектакль-концерт «Старообрядцы Причудья» из нового цикла Eesti Kontsert «Ритуалы».
Композитор, дирижер и бессменный руководитель коллектива Валерий Петров, отметивший этим летом 60-летний юбилей, в начале октября был награжден самой значимой в Эстонии премией в области музыки – Премией года фонда «Капитал культуры» за вклад в развитие звукового искусства.
«В моем понимании церковная музыка – это икона в музыкальных звуках», – отметил Петров в интервью Rus.Postimees. В Таллиннской ратуше он представит старообрядческую музыкальную икону. В пятницу, 6 ноября, состоится премьера духовной сюиты «Песни грешников» в необычной подаче.
Валерий Петров – автор музыки к сборнику духовных старообрядческих стихов «Ах, как жили мы грешники», переданных ему исследователем старообрядческой культуры Николаем Денисовым.
В концерте примет участие старообрядческий священник из Латвии отец Василий Волков, а также писатель Вахур Афанасьев.
Тексты послужат своеобразным комментарием к музыке, и в таком необычном сочетании «Песни грешников» прозвучат впервые. Жанр предстоящего вечера Валерий Петров определил как литературно-музыкальную мистерию.
– Расскажите об этой удивительной задумке. Как появилась идея концерта «Старообрядцы Причудья» из нового цикла Eesti Kontsert «Ритуалы»?
– У меня давно была мысль написать на старообрядческую тематику.
На эти стихи я и написал музыку. Получился хоровой концерт «Песни грешников» из 14 частей на 35-40 минут.
Старообрядцы исповедуют философию богобоязни – постоянного ожидания второго пришествия, или конца света. Этому посвящено очень много молитв. Используемые нами духовные стихи верующие люди иногда даже сами боятся читать, потому что в них рассказывается обо всех грехах и о том, как может воздаться за эти грехи.
Тексты Вахура Афанасьева будут являться своеобразным комментарием к этой музыке. Вахур – совершенно уникальный человек. Он будет читать отрывки из своего романа «Серафима и Богдан», повествующего со старозаветной суровостью и прямотой о жизни староверов Причудья. Этот роман, удостоенный в Эстонии сразу нескольких престижных наград, был переведен и на русский язык.
Когда-то у меня была мысль сделать из всего этого моноспектакль. На данный момент получилась литературно-музыкальная мистерия, в которой примерно 70 процентов музыки и около 30 процентов текста.
– Много ли вы сейчас пишете? И много ли экспериментируете?
– У меня уже довольно много всего написано. Из крупных форм – это «Кантата» на слова Гавриила Державина («Бог») для альта, сопрано, баса, хора, органа и церковного колокола, которую он, кстати, дописывал в Нарве, и полуторачасовой «Канон Ангелу-Хранителю» для двух органов, двух хоров и четырех солистов. Сейчас я пишу «Времена года» по церковному циклу – 12 пьес на каждый из праздников каждого месяца. Заметьте, что слова – не богослужебные. Это духовные стихи, в которых есть и пасторальные моменты.
Увы, до сих пор не могу закончить свою оперу «Голос святой горы» по сценарию Лооне Отс о Куремяэском монастыре. Всё никак не хватает времени.
– Этот год прошел под эгидой коронакризиса. Как вы с этим справлялись? Календарь концертов Orthodox Singers внезапно не опустел?
– Из-за всех этих запретов – туда не ходи, сюда не смотри – нам пришлось прервать репетиции. До этого последний концерт прошел в январе, и потом мы возобновили свою концертную деятельность по линии Eesti Kontsert только 2 июля.
В период коронакризиса у меня был юбилей (в июне Валерию Петрову исполнилось 60 лет – прим.ред.). Я готовил свой авторский концерт, в который было вложено много сил и средств. В конечном итоге пришлось-таки записывать музыку и делать виртуальный концерт. Хорошо, что хоть так. Спасибо организатору онлайн-трансляции Меэлису Кубитсу!
– Ваш календарь живых концертов теперь уже начинает наполняться?
– Конечно! В первый адвент 29 ноября у нас будет концерт в церкви «Нигулисте». В период новогодних праздников предстоит много концертов на мызах, в замках – например, серии концертов в замке Кейла-Йоа, и в разных других интересных местах по всей Эстонии.
Орест – великолепный рассказчик, который позволяет школьникам задавать самые разные вопросы. По ним сразу чувствуется уровень образования наших ребят. Например, на вопрос о том, что является центральным местом в богослужении, можно услышать, что это святое причастие.
Почти в каждой школе найдется ученик, который спросит: «А сколько стоит икона?». Деликатный Орест отвечает, что икона – бесценна. И уточняет: «Если вы имеете в виду, измеряется ли в деньгах художественная ценность иконы, то суммы могут достигать сотен тысяч».
Современные дети, по сути, уже толком не знают, что такое Рождество. Для большинства из них – это подарки и веселье, и мало кто из них задается вопросом: а по какому поводу? Им неведомо, что основной повод – рождение Христа.
– В Международный день музыки, 1 октября, вы были отмечены Премией года фонда «Капитал культуры» за вклад в развитие звукового искусства. Насколько для вас важно подобное признание, да еще в кризисный для всей мировой культуры год?
– Мне кажется, что русские жители Эстонии особенно мало знают об этих премиях.
Естественно, это престижно. В области музыки – это самая значимая премия в Эстонии. Распределяется она совершенно секретно, и я вообще-то не в курсе, кто из профессиональных музыкантов ходатайствовал о внесении моего имени в список номинантов. Хотел бы их поблагодарить!
Приятно, когда твоя работа получает оценку на высшем уровне. Не скрою, что мне польстили комментарии в соцсетях о том, что достойная награда нашла своего героя. Весьма ценно и то, что меня поздравляли с этой наградой коллеги-музыканты – очень хорошие музыканты!