Пн, 2.11.2020
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Анди Мейстер

Валерий Петров: мы пишем иконы в музыкальных звуках

Хоровой ансамбль Orthodox Singers

ФОТО: Erakogu

Заслуженный хоровой ансамбль Orthodox Singers под руководством Валерия Петрова представит в Таллиннской ратуше 6 ноября единственный в своем роде спектакль-концерт «Старообрядцы Причудья» из нового цикла Eesti Kontsert «Ритуалы». 

Композитор, дирижер и бессменный руководитель коллектива Валерий Петров, отметивший этим летом 60-летний юбилей, в начале октября был награжден самой значимой в Эстонии премией в области музыки – Премией года фонда «Капитал культуры» за вклад в развитие звукового искусства.

Валерий Петров: русскоязычные деятели культуры не избалованы наградами

ФОТО: Erakogu

«В моем понимании церковная музыка – это икона в музыкальных звуках», – отметил Петров в интервью Rus.Postimees. В Таллиннской ратуше он представит старообрядческую музыкальную икону. В пятницу, 6 ноября, состоится премьера духовной сюиты «Песни грешников» в необычной подаче.

Валерий Петров – автор музыки к сборнику духовных старообрядческих стихов «Ах, как жили мы грешники», переданных ему исследователем старообрядческой культуры Николаем Денисовым.

В концерте примет участие старообрядческий священник из Латвии отец Василий Волков, а также писатель Вахур Афанасьев. 

Тексты послужат своеобразным комментарием к музыке, и в таком необычном сочетании «Песни грешников» прозвучат впервые. Жанр предстоящего вечера Валерий Петров определил как литературно-музыкальную мистерию.

– Расскажите об этой удивительной задумке. Как появилась идея концерта «Старообрядцы Причудья» из нового цикла Eesti Kontsert «Ритуалы»?

– У меня давно была мысль написать на старообрядческую тематику.

Мой замечательный друг, профессор Московской консерватории Николай Григорьевич Денисов, глубоко изучивший эту тему, прислал мне сборник старообрядческих духовных стихов «Ах, как жили мы грешники».

На эти стихи я и написал музыку. Получился хоровой концерт «Песни грешников» из 14 частей на 35-40 минут.

Старообрядцы исповедуют философию богобоязни – постоянного ожидания второго пришествия, или конца света. Этому посвящено очень много молитв. Используемые нами духовные стихи верующие люди иногда даже сами боятся читать, потому что в них рассказывается обо всех грехах и о том, как может воздаться за эти грехи.

Тексты Вахура Афанасьева будут являться своеобразным комментарием к этой музыке. Вахур – совершенно уникальный человек. Он будет читать отрывки из своего романа «Серафима и Богдан», повествующего со старозаветной суровостью и прямотой о жизни староверов Причудья. Этот роман, удостоенный в Эстонии сразу нескольких престижных наград, был переведен и на русский язык.

Отрывки из книги «Серафима и Богдан» будут зачитываться на эстонском, а петь Orthodox Singers будет на старославянском. В этом необычном сочетании моя музыка прозвучит впервые. Я бы пошел такое послушать (улыбаетсяприм.ред.).

Когда-то у меня была мысль сделать из всего этого моноспектакль. На данный момент получилась литературно-музыкальная мистерия, в которой примерно 70 процентов музыки и около 30 процентов текста.

– Много ли вы сейчас пишете? И много ли экспериментируете?

– У меня уже довольно много всего написано. Из крупных форм – это «Кантата» на слова Гавриила Державина («Бог») для альта, сопрано, баса, хора, органа и церковного колокола, которую он, кстати, дописывал в Нарве, и полуторачасовой «Канон Ангелу-Хранителю» для двух органов, двух хоров и четырех солистов. Сейчас я пишу «Времена года» по церковному циклу – 12 пьес на каждый из праздников каждого месяца. Заметьте, что слова – не богослужебные. Это духовные стихи, в которых есть и пасторальные моменты.

Увы, до сих пор не могу закончить свою оперу «Голос святой горы» по сценарию Лооне Отс о Куремяэском монастыре. Всё никак не хватает времени.

– Этот год прошел под эгидой коронакризиса. Как вы с этим справлялись? Календарь концертов Orthodox Singers внезапно не опустел?

– Из-за всех этих запретов – туда не ходи, сюда не смотри – нам пришлось прервать репетиции. До этого последний концерт прошел в январе, и потом мы возобновили свою концертную деятельность по линии Eesti Kontsert только 2 июля.

Я, наверное, консервативный человек, но вот просто не могу делать репетиции по компьютеру. Не получается, когда не вижу глаз, не чувствую человека. Знаете, я бы сказал о себе так: я курящий человек, но не курю электронные сигареты.

В период коронакризиса у меня был юбилей (в июне Валерию Петрову исполнилось 60 летприм.ред.). Я готовил свой авторский концерт, в который было вложено много сил и средств. В конечном итоге пришлось-таки записывать музыку и делать виртуальный концерт. Хорошо, что хоть так. Спасибо организатору онлайн-трансляции Меэлису Кубитсу!

– Ваш календарь живых концертов теперь уже начинает наполняться?

– Конечно! В первый адвент 29 ноября у нас будет концерт в церкви «Нигулисте». В период новогодних праздников предстоит много концертов на мызах, в замках – например, серии концертов в замке Кейла-Йоа, и в разных других интересных местах по всей Эстонии.

Мы очень любим сотрудничать с таллиннским Музеем иконы. Там проходят концерты Orthodox Singers и лекции Ореста Кормашова для детей. В моем понимании церковная музыка – это и есть икона, только в музыкальных звуках.

Орест – великолепный рассказчик, который позволяет школьникам задавать самые разные вопросы. По ним сразу чувствуется уровень образования наших ребят. Например, на вопрос о том, что является центральным местом в богослужении, можно услышать, что это святое причастие.

А есть и такие дети, которые, оказавшись в Музее иконы, начинают искать в мобильных телефонах информацию о том, кто же такой Иисус Христос и что с ним случилось.

Почти в каждой школе найдется ученик, который спросит: «А сколько стоит икона?». Деликатный Орест отвечает, что икона – бесценна. И уточняет: «Если вы имеете в виду, измеряется ли в деньгах художественная ценность иконы, то суммы могут достигать сотен тысяч».

Здорово, что мы делаем эти концерты! По сути, мы занимаемся воспитанием публики, которой больше всего известен народный праздник Хэллоуин и ему подобные.

Современные дети, по сути, уже толком не знают, что такое Рождество. Для большинства из них – это подарки и веселье, и мало кто из них задается вопросом: а по какому поводу? Им неведомо, что основной повод – рождение Христа.

– В Международный день музыки, 1 октября, вы были отмечены Премией года фонда «Капитал культуры» за вклад в развитие звукового искусства. Насколько для вас важно подобное признание, да еще в кризисный для всей мировой культуры год?

– Мне кажется, что русские жители Эстонии особенно мало знают об этих премиях.

Если честно, русскоязычные деятели культуры у нас не избалованы такими наградами. Я даже не знаю, кто еще из наших русских, кроме меня, получал эту премию.

Естественно, это престижно. В области музыки – это самая значимая премия в Эстонии. Распределяется она совершенно секретно, и я вообще-то не в курсе, кто из профессиональных музыкантов ходатайствовал о внесении моего имени в список номинантов. Хотел бы их поблагодарить!

Приятно, когда твоя работа получает оценку на высшем уровне. Не скрою, что мне польстили комментарии в соцсетях о том, что достойная награда нашла своего героя. Весьма ценно и то, что меня поздравляли с этой наградой коллеги-музыканты – очень хорошие музыканты!

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