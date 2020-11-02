Валерий Петров: мы пишем иконы в музыкальных звуках

Увы, до сих пор не могу закончить свою оперу «Голос святой горы» по сценарию Лооне Отс о Куремяэском монастыре. Всё никак не хватает времени.

– Этот год прошел под эгидой коронакризиса. Как вы с этим справлялись? Календарь концертов Orthodox Singers внезапно не опустел?

– Из-за всех этих запретов – туда не ходи, сюда не смотри – нам пришлось прервать репетиции. До этого последний концерт прошел в январе, и потом мы возобновили свою концертную деятельность по линии Eesti Kontsert только 2 июля.

Я, наверное, консервативный человек, но вот просто не могу делать репетиции по компьютеру. Не получается, когда не вижу глаз, не чувствую человека. Знаете, я бы сказал о себе так: я курящий человек, но не курю электронные сигареты.

В период коронакризиса у меня был юбилей (в июне Валерию Петрову исполнилось 60 лет – прим.ред.). Я готовил свой авторский концерт, в который было вложено много сил и средств. В конечном итоге пришлось-таки записывать музыку и делать виртуальный концерт. Хорошо, что хоть так. Спасибо организатору онлайн-трансляции Меэлису Кубитсу!

– Ваш календарь живых концертов теперь уже начинает наполняться?

– Конечно! В первый адвент 29 ноября у нас будет концерт в церкви «Нигулисте». В период новогодних праздников предстоит много концертов на мызах, в замках – например, серии концертов в замке Кейла-Йоа, и в разных других интересных местах по всей Эстонии.

Мы очень любим сотрудничать с таллиннским Музеем иконы. Там проходят концерты Orthodox Singers и лекции Ореста Кормашова для детей. В моем понимании церковная музыка – это и есть икона, только в музыкальных звуках.

Орест – великолепный рассказчик, который позволяет школьникам задавать самые разные вопросы. По ним сразу чувствуется уровень образования наших ребят. Например, на вопрос о том, что является центральным местом в богослужении, можно услышать, что это святое причастие.

А есть и такие дети, которые, оказавшись в Музее иконы, начинают искать в мобильных телефонах информацию о том, кто же такой Иисус Христос и что с ним случилось.

Почти в каждой школе найдется ученик, который спросит: «А сколько стоит икона?». Деликатный Орест отвечает, что икона – бесценна. И уточняет: «Если вы имеете в виду, измеряется ли в деньгах художественная ценность иконы, то суммы могут достигать сотен тысяч».

Здорово, что мы делаем эти концерты! По сути, мы занимаемся воспитанием публики, которой больше всего известен народный праздник Хэллоуин и ему подобные.

Современные дети, по сути, уже толком не знают, что такое Рождество. Для большинства из них – это подарки и веселье, и мало кто из них задается вопросом: а по какому поводу? Им неведомо, что основной повод – рождение Христа.

– В Международный день музыки, 1 октября, вы были отмечены Премией года фонда «Капитал культуры» за вклад в развитие звукового искусства. Насколько для вас важно подобное признание, да еще в кризисный для всей мировой культуры год?

– Мне кажется, что русские жители Эстонии особенно мало знают об этих премиях.

Если честно, русскоязычные деятели культуры у нас не избалованы такими наградами. Я даже не знаю, кто еще из наших русских, кроме меня, получал эту премию.

Естественно, это престижно. В области музыки – это самая значимая премия в Эстонии. Распределяется она совершенно секретно, и я вообще-то не в курсе, кто из профессиональных музыкантов ходатайствовал о внесении моего имени в список номинантов. Хотел бы их поблагодарить!