Налоговики: заказанные за границей электронные сигареты относятся к контрабандным товарам

Кроме наркотических веществ и оружия, к контрабандным товарам относятся, к примеру, контрафактные товары, лекарства, снюс, а также э-сигареты вместе с принадлежностями и э-жидкостями. Именно последние товары заказывают в зарубежных Интернет-магазинах больше всего, и зачастую для заказчика оказывается сюрпризом задержание товара на таможне. Так, в текущем году таможня установила уже около 1200 нарушений в связи с э-сигаретами.

«С ростом популярности э-сигарет таможне добавилось работы. Мы видим, что люди не знают, что заказанные по почте в зарубежных интернет-магазинах э-сигареты и э-жидкости относятся к категории контрабандных товаров», – пояснила руководитель почтового таможенного пункта НТД Мерил Клаос.

Ещё одной серьёзной проблемой являются контрафактные товары, например, более дешёвые подделки известных брендов, которые также задерживаются таможней. «Больше всего нарушений встречается в случае удаленной торговли, когда частное лицо заказывает товар у зарубежного предприятия. В этом случае рекомендуем всегда проверять на домашней странице НТД, с какими отправлениями могут возникнуть проблемы», – уточнила Клаос.

Частное лицо может отправить частному лицу, к примеру, лекарства или табачные изделия, которые при заказе в зарубежном магазине отнесли бы к контрабандным товарам, но и здесь нужно знать об определённых ограничениях. «В части лекарств, которые частное лицо отправляет частному лицу, зачастую ошибаются с количествами, поскольку допускаются отправления с содержанием не более пяти запечатанных упаковок», – привела пример Клаос. Также, по ее словам, нужно быть внимательным при заказе по почте пищевых добавок, поскольку пищевая добавка из какого-либо государства по смыслу закона Эстонской Республики может оказаться лекарством.