В пятницу электрички на линии Таллинн - Турба будут опаздывать на 25 минут

В пятницу поезда на линии Таллинн-Турба по техническим причинам могут отставать от расписания.
Об этом сообщила накануне пресс-служба предприятия Eesti Raudtee, пояснив, что причиной тому — проблемы с регулирующим движение оборудованием на станции Вазалемма.
В связи с переходом на новую систему управления движением на станции возникли временные проблемы с организацией движения поездов. По этой причине, в четверг, 29 октября и в пятницу, 30 октября электрички на линии Таллинн-Турба и Турба-Таллинн могут запаздывать на 5-25 минут.
«Мы сейчас ведем работы по обновлению системы регулирования движения поездов на станции Вазалемма и при переходе со старой системы на новую возникли временные сбои», - пояснил руководитель службы телекоммуникации и систем безопасности Eesti Raudtee Мярт Эренпрейс.
По его словам, уже с 31 октября движение пассажирских поездов между Таллинном и Турба по расписанию будет восстановлено.