В пятницу электрички на линии Таллинн - Турба будут опаздывать на 25 минут

Об этом сообщила накануне пресс-служба предприятия Eesti Raudtee, пояснив, что причиной тому — проблемы с регулирующим движение оборудованием на станции Вазалемма.

В связи с переходом на новую систему управления движением на станции возникли временные проблемы с организацией движения поездов. По этой причине, в четверг, 29 октября и в пятницу, 30 октября электрички на линии Таллинн-Турба и Турба-Таллинн могут запаздывать на 5-25 минут.

«Мы сейчас ведем работы по обновлению системы регулирования движения поездов на станции Вазалемма и при переходе со старой системы на новую возникли временные сбои», - пояснил руководитель службы телекоммуникации и систем безопасности Eesti Raudtee Мярт Эренпрейс.