Пыллуаас: за расколом общества стоит Закон о сожительстве

"В 2014–2015 годах, когда усилиями реформистов и соцдемов Закон о сожительстве был продавлен вопреки воле большинства общества, и начался раскол общества, а к сегодняшнему дню ситуация является довольно радикальной. Сегодня уже "зеленые" и "Эстония 200" собирают подписи под петицией, чтобы полностью разрушить институт брака", - заявил Пыллууаас поздно вечером в четверг в прямом эфире передачи "Первая студия" на телеканале ETV.

Пыллуаас убежден, что весенний референдум определит брак как союз между мужчиной и женщиной: "Если мы посмотрим на опросы, то большинство людей выступают за то, чтобы брак продолжил бы оставаться союзом между мужчиной и женщиной, поэтому я не думаю, что даже самая жесткая и самая масштабная кампания по промыванию мозгов может это изменить".