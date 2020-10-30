Пт, 30.10.2020
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Айн Кендра

Пыллуаас: за расколом общества стоит Закон о сожительстве

Хенн Пыллуаас.

ФОТО: Sander Ilvest

Спикер Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии (EKR) Хенн Пыллуаас заявил, что разделение общества началось еще шесть лет назад с продавливания реформистами и социал-демократами Закона о сожительстве, пишет Rus.ERR.

"В 2014–2015 годах, когда усилиями реформистов и соцдемов Закон о сожительстве был продавлен вопреки воле большинства общества, и начался раскол общества, а к сегодняшнему дню ситуация является довольно радикальной. Сегодня уже "зеленые" и "Эстония 200" собирают подписи под петицией, чтобы полностью разрушить институт брака", - заявил Пыллууаас поздно вечером в четверг в прямом эфире передачи "Первая студия" на телеканале ETV.

Пыллуаас убежден, что весенний референдум определит брак  как союз между мужчиной и женщиной: "Если мы посмотрим на опросы, то большинство людей выступают за то, чтобы брак продолжил бы оставаться союзом между мужчиной и женщиной, поэтому я не думаю, что даже самая жесткая и самая масштабная кампания по промыванию мозгов может это изменить".

Если на референдуме будет решено, что брак - это союз мужчины и женщины, то, по мнению спикера, этого должно быть достаточно для внесения поправок в Конституцию. 

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