Старое и новое ⟩ Готовый для проживания старинный хутор ждет новый хозяев

В Метсакюла Пярнуского уезда нового хозяина ждет недвижимость с длинной и интересной историей. Расположенный в тихом зеленом месте земельный участок поменяет собственника за 99 000 евро. На участке расположены следующие строения: дом-приют для путешественников, баня, гараж, бревенчатый дом - все постройки 2002 года и жилая рига, построенная еще в 1860 году.

Недвижимость в Пярнумаа. ФОТО: KV.EE

Дом для путешественников в среднем состоянии, готов к заселению, но требует небольшого ремонта и уборки. На первом этаже: большой каминный зал с кухней, подсобные помещения, небольшая гостиная, сауна, душевая и туалет. На втором этаже лестничный холл, четыре спальни, ванная и туалет.

Недвижимость в Пярнумаа. ФОТО: KV.EE

Старинная рига нуждается в небольшом ремонте, но для жилья пригодна. В риге есть кухня, три комнаты, ванная, туалет, кладовая и два подсобных помещения. В обоих домах печное и каминное отопление, в жилой риге также имеется дровяная плита с теплой стенкой.

Недвижимость в Пярнумаа. ФОТО: KV.EE