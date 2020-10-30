Старое и новое ⟩ Готовый для проживания старинный хутор ждет новый хозяев

На одном земельном участке в Пярнуском уезде слились в единое целое старина и современность, пишет Kodustiil.
В Метсакюла Пярнуского уезда нового хозяина ждет недвижимость с длинной и интересной историей. Расположенный в тихом зеленом месте земельный участок поменяет собственника за 99 000 евро. На участке расположены следующие строения: дом-приют для путешественников, баня, гараж, бревенчатый дом - все постройки 2002 года и жилая рига, построенная еще в 1860 году.
Дом для путешественников в среднем состоянии, готов к заселению, но требует небольшого ремонта и уборки. На первом этаже: большой каминный зал с кухней, подсобные помещения, небольшая гостиная, сауна, душевая и туалет. На втором этаже лестничный холл, четыре спальни, ванная и туалет.
Старинная рига нуждается в небольшом ремонте, но для жилья пригодна. В риге есть кухня, три комнаты, ванная, туалет, кладовая и два подсобных помещения. В обоих домах печное и каминное отопление, в жилой риге также имеется дровяная плита с теплой стенкой.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.