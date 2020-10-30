Выручка предприятий розничной торговли ощутимо выросла

Если в августе доходы от продаж увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4%, то в сентябре рост в некоторой степени ускорился. «В сентябре на рост доходов от продаж более всего оказали влияние магазины промышленных товаров», – подтвердила ведущий аналитик департамента Яаника Тийгисте.

По сравнению с сентябрем прошлого года выручка магазинов промышленных товаров выросла на 8%, больше всего (на 17%) вырос доход от продаж магазинов, предлагающих товары по почте или через интернет, и на столько же - других специализированных магазинов, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, саженцы и прочее. На 13% вырос доход от продаж у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи), на 9% – у аптек и магазинов косметических товаров и на 5% – магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. В сравнении с сентябрем прошлого года доход от продаж снизился на 4% магазинов текстильных изделий, одежды и обуви и на 1% – в других неспециализированных магазинах (т.н. универмаги), в которых преобладают промышленные товары.

Доход от продаж у продуктовых магазинов увеличился по сравнению с сентябрем прошлого года на 3% и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива – на 4%.

По сравнению с августом доход от продаж предприятий розничной торговли в сентябре сократился на 3%. Однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных продажи по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1%.

За первые девять месяцев текущего года доход от продаж предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2%.