В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший на отдел полиции с ножом и "коктейлем Молотова"

Убитым оказался 16-летний житель Кукмора Виталий Антипов, пишет KazanFirst. Подросток был вооружен ножом и бутылкой с зажигательной смесью.

Подойдя к зданию ОМВД, злоумышленник бросил бутылку с горючим в припаркованный служебный автомобиль. Увидев огонь, из отдела вышли несколько стражей порядка. Молодой человек бросился на них с ножом и с криками "Аллах Акбар!" Он также кричал: "Бог меня спасет, все неверные".

Полицейские применили табельное оружие и ранили нападавшего. Когда они попытались осмотреть его и оказать ему помощь, юноша нанес одному из полицейских ножевое ранение. После этого сотрудники МВД застрелили подростка.

Всего полицейские произвели 12 выстрелов, шесть из них достигли цели, пишет Baza.

Как сообщает МВД по Татарстану, около 00:30 участковый уполномоченный полиции во время парковки служебного автомобиля на территории отдела полиции по Кукморскому району заметил возгорание на земле и осколки стекла. Когда сотрудники полиции тушили огонь, в сторону парковки неизвестным через ограду была брошена еще одна бутылка, предположительно, с горючей смесью. После этого злоумышленник попытался скрыться.

"Было организовано его преследование. Когда полицейские настигли парня, тот стал угрожать им ножом. На неоднократные требования прекратить противоправные действия молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений", - говорится в сообщении ведомства.

Погибший Виталий Антипов нигде не работал и не учился, ранее судим не был. На преступление террористического характера он шел осознанно по религиозным мотивам. О своих замыслах он заранее сообщил в видеообращении в соцсетях, пишет KazanFirst. В обращении юноша призвал к джихаду. На спецучете у врача подросток не состоял.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Раненый полицейский госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.