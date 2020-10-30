Лаанеотс о перевозке оружия на «Эстонии»: скорее всего, стукачом был Херман Симм

- В показаниях спецкомиссии Херман Симм несколько раз сослался на то, что о перевозке оружия мог знать и другой отдел Кайтселийта, то есть отдел разведки, командующим которого был Сергей Быстров, который сейчас признан виновным в хищении и раскрытии государственной тайны. Что вы об этом думаете?

Сепп: он не единственный, кто на это ссылался, но в результате нам не удалось официально установить, кто, что, когда, где и по чьему приказу делал.

- В фильме говорится, что грузом могла быть электроника баллистических ракет. Это вероятно?

Лаанеотс: мы должны думать, что считалось ценным. Ценной, во-первых, была аппаратура радиотехнической разведки, которая у них тут была. Во-вторых, системы управления ракет ПВО. Они были очень ценными. Плюс средства связи, конечно.

Сепп: без разницы, что было, на гражданском судне это нельзя было транспортировать. Но шведы это проделали как минимум два раза, и имеются косвенные доказательства, что они ждали груз и с последним рейсом «Эстонии».

- Поговорим о подводной лодке. Насколько вероятно, что шведскую подлодку отправили охранять находящийся на «Эстонии» груз?

Лаанеотс: ну, в этом нет никакого смысла. И даже если бы маленькая подводная лодка, масса которой шесть-семь тысяч тонн, врезалась в паром, она бы не добралась и до его середины. Даже если бы она врезалась в бок, она не прошила бы его насквозь.

- Как вы тогда расценивали поведение Швеции, которая хотела покрыть бетоном останки парома, не подняла судно на поверхность, оставила погибших на дне моря?

Лаанеотс: там везли что-то ценное с военной точки зрения, и это была спецоперация военной разведки. Причем, это было санкционировано и в Швеции на самом высоком уровне, что все следы нужно было подчистить, чтобы Швеция ни в чем не была виновата. Как-то так.

Сепп: я лично пришла к такому выводу, что останки нужно поднять. Я знаю, что это сложно. Под углом в 360 градусов под водой судно не исследовать ни с какой техникой, поскольку половина останков ушла в песок.

Лаанеотс: я считаю, что теперь слишком поздно что-то искать.

Сепп: Никогда ничего не поздно.

Херман Симм До 1994 года – префект Харьюской префектуры полиции 1994-1995 – генеральный директор Департамента полиции 1995 – руководитель аналитического информационного бюро отдела политики безопасности Министерства обороны 2000-2006 – руководитель отдела защиты государственной тайны 2006 – советник министра обороны 2008 – арестован по подозрению в измене родине 2009 – признал виновным в предательстве и передаче внутренней информации 2019 – досрочно освобожден из тюрьмы Протокол нр. 42, от 2006 года Следственной комиссии Рийгикогу Симм: «Я был в той группе, которая во времена Эйнсельна занималась оружейным бизнесом в Генштабе Сил обороны, я мог этим заниматься только благодаря тому, что сумел добыть документы о вывозе из Финляндии».

Сёрен Линдман в интервью шведскому SVT в 2004 году: - Вы сотрудничали с KSI (особенно секретная разведорганизация Швеции)? - Я знал, что они есть. Сотрудничал или нет… На этот вопрос я бы не отвечал. - Вы помогали им покупать технику? - Я не отвечу на этот вопрос. - Мы говорим о сентябре 1994 года. - Да, я слышу. - Вы помогали им покупать технику? - Я не отвечу на этот вопрос.