Лаанеотс о перевозке оружия на «Эстонии»: скорее всего, стукачом был Херман Симм

Руководивший в период 1991-1994 годов Генштабом сил обороны Антс Лаанеотс подозревает, что проинформировать Россию о перевозке оружия на пароме «Эстония» мог Херман Симм, позже признанный виновным в измене родине, пишет Postimees.
- Г-н Лаанеотс, как в те годы происходила контрабанда оружия на Запад?
- В 1991 году большой Советский Союз канул в Лету. Начались крупные махинации, все продавалось, происходило что угодно. Доходило до того, что предлагали ракеты ПВО. Через Эстонию возник крупный транзитный коридор в сторону Запада. Тот же Линдман (Сёрен Линдман, военный атташе Швеции в странах Балтии в 1994 году – ред.) был очень заинтересован в том, чтобы получить какое-нибудь ноу-хау, которое имелось у русских.
- Линдман и в документальной серии «„Эстония“ – находка, которая изменит все» дал неудобное интервью, в котором не подтвердил, но и не опроверг утверждения о том, что он способствовал покупке военной техники, которую перевозили на борту парома «Эстония».
- У меня были длительные отношения с Линдманом, и однажды я спросил у него: «Ты – разведчик?» Он ответил, что все атташе – разведчики.
- Линдман признался вам, что занимался перевозкой оружия на «Эстонии»?
- Не признался, в таком не признаются. Он никогда этого не скажет. У нас он ничего не просил. Он знал, что мы бессильны, поскольку вооруженные силы только создавались. У него был какой-то прямой контакт с Эйнсельном (командующий Силами обороны в 1994 году – ред.)
- То есть Эйнсельн мог знать о перевозке оружия?
Лаанеотс: я думаю, что шведы как дисциплинированные и корректные люди, конечно, оповестили командующего Силами обороны, что они возят.
Эвелин Сепп: перед следственной комиссией парламента он заявил, что ничего не знал. Как и некоторые другие официальные лица, причем какие-то из них и сейчас занимают посты. В 2006 году состоялся наш рабочий визит в Швецию. Тогда высокопоставленный чиновник военной разведки Швеции заверил нас, – и это не является ошибкой перевода – что у них было официальное сотрудничество с Эстонией.
- В документальном сериале говорится, что Россия предположительно два раза предупреждала Запад. Первое предупреждение поступило в Эстонию в 1993 году, в нем говорилось, что они в курсе перевозки оружия на «Эстонии» и ее нужно немедленно прекратить.
Лаанеотс: это осталось на Тоомпеа. До меня тогда ничего такого не дошло. Кому его передали, премьер-министру?
Сепп: официальных следов нет.
Лаанеотс: Тогда западные страны – если они действительно хотели получить что-то ценное из Советского Союза – действовали через нашу голову. Они же не доверяли нам до конца.
- В спецкомиссии Рийгикогу о перевозке оружия давал показания и Херман Симм. Симм, о предательстве которого тогда еще не знали, сказал комиссии, что он состоял в группе, которая занималась оружейным бизнесом в Генштабе вооруженных сил во времена Эйнсельна.
Лаанеотс: ну, значит он и был стукачом. Я убежден в том, что Симм регулярно стучал в Москву. Если он о чем-то узнал, - а тут такое интересное дело возникло - естественно, это интересовало и русских. У Советской армии был такой принцип, что ни при каких условиях засекреченные вещи не должны были попасть в руки противника. В этом смысле, совершенно вероятно, что через Симма туда ушла информация, и оттуда, может быть, поступило предупреждение. Предупредили, мол, не делайте этого, но все равно делали. Вот и произошла трагедия с «Эстонией».
- В показаниях спецкомиссии Херман Симм несколько раз сослался на то, что о перевозке оружия мог знать и другой отдел Кайтселийта, то есть отдел разведки, командующим которого был Сергей Быстров, который сейчас признан виновным в хищении и раскрытии государственной тайны. Что вы об этом думаете?
Сепп: он не единственный, кто на это ссылался, но в результате нам не удалось официально установить, кто, что, когда, где и по чьему приказу делал.
- В фильме говорится, что грузом могла быть электроника баллистических ракет. Это вероятно?
Лаанеотс: мы должны думать, что считалось ценным. Ценной, во-первых, была аппаратура радиотехнической разведки, которая у них тут была. Во-вторых, системы управления ракет ПВО. Они были очень ценными. Плюс средства связи, конечно.
Сепп: без разницы, что было, на гражданском судне это нельзя было транспортировать. Но шведы это проделали как минимум два раза, и имеются косвенные доказательства, что они ждали груз и с последним рейсом «Эстонии».
- Поговорим о подводной лодке. Насколько вероятно, что шведскую подлодку отправили охранять находящийся на «Эстонии» груз?
Лаанеотс: ну, в этом нет никакого смысла. И даже если бы маленькая подводная лодка, масса которой шесть-семь тысяч тонн, врезалась в паром, она бы не добралась и до его середины. Даже если бы она врезалась в бок, она не прошила бы его насквозь.
- Как вы тогда расценивали поведение Швеции, которая хотела покрыть бетоном останки парома, не подняла судно на поверхность, оставила погибших на дне моря?
Лаанеотс: там везли что-то ценное с военной точки зрения, и это была спецоперация военной разведки. Причем, это было санкционировано и в Швеции на самом высоком уровне, что все следы нужно было подчистить, чтобы Швеция ни в чем не была виновата. Как-то так.
Сепп: я лично пришла к такому выводу, что останки нужно поднять. Я знаю, что это сложно. Под углом в 360 градусов под водой судно не исследовать ни с какой техникой, поскольку половина останков ушла в песок.
Лаанеотс: я считаю, что теперь слишком поздно что-то искать.
Сепп: Никогда ничего не поздно.
Херман Симм
До 1994 года – префект Харьюской префектуры полиции
1994-1995 – генеральный директор Департамента полиции
1995 – руководитель аналитического информационного бюро отдела политики безопасности Министерства обороны
2000-2006 – руководитель отдела защиты государственной тайны
2006 – советник министра обороны
2008 – арестован по подозрению в измене родине
2009 – признал виновным в предательстве и передаче внутренней информации
2019 – досрочно освобожден из тюрьмы
Протокол нр. 42, от 2006 года Следственной комиссии Рийгикогу
Симм: «Я был в той группе, которая во времена Эйнсельна занималась оружейным бизнесом в Генштабе Сил обороны, я мог этим заниматься только благодаря тому, что сумел добыть документы о вывозе из Финляндии».
Сёрен Линдман в интервью шведскому SVT в 2004 году:
- Вы сотрудничали с KSI (особенно секретная разведорганизация Швеции)?
- Я знал, что они есть. Сотрудничал или нет… На этот вопрос я бы не отвечал.
- Вы помогали им покупать технику?
- Я не отвечу на этот вопрос.
- Мы говорим о сентябре 1994 года.
- Да, я слышу.
- Вы помогали им покупать технику?
- Я не отвечу на этот вопрос.