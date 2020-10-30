Поразительный элемент интерьера: воздушные растения

Городские джунгли - это прекрасный способ создать ощущение дикой природы и свежести у себя дома. Если ваше жилое помещение недостаточно большое, чтобы разместить там много цветочных горшков, если уход за растениями для вас - это вызов, или если вы просто ищете какой-то оригинальный элемент интерьера, то хорошим решением могут оказаться воздушные растения.
Об этой новинке рассказывает специалист по растениям K Senukai в рижском торговом центре Ozols Лина Спуре.
Что такое воздушные растения?
Воздушные растения - это растения разных форм и цветов, которые могут жить и расти главным образом за счет влаги. Это эпифиты с очень маленькими корнями или вообще без них, потому что исторически они растут на других растениях и деревьях. В дикой природе они получают питательные вещества из влаги и дождя. Им необходим совсем небольшой уход и не нужна почва - на листьях воздушных растений расположены серовато-белые волоски, которые называются трихомами. С их помощью растения получают питательные вещества из воздуха.
Местом происхождения воздушных растений являются тропические районы - главным образом, в Центральной и Южной Америке. Воздушные растения, которые можно купить в магазинах, размножаются черенками или семенами. Существует более 500 различных видов воздушных растений. Самыми распространенными являются jonantha, abdita, multiflora, juncea, caput medusae, magnusiana, circinata, harrisii, schiedeana, usneoides и xerographica, также известная как королева воздушных растений.
Как заботиться о воздушных растениях?
Обычно воздушным растениям достаточно совсем немного ухода, однако их важно регулярно опрыскивать водой: хотя бы раз в две недели в прохладное время и раз в неделю в теплые дни. Воздушные растения можно держать как в помещении, так и на улице при температуре 5-35oC. Растениям не нравится находиться под воздействием прямых солнечных лучей, но им нужно светлое место. Также им очень нравится раз в месяц принимать ванну.
«Иногда люди думают, что воздушным растениям совсем не нужен уход. Однако это не так - как и любому другому живому организму, им нравится, когда о них заботятся и их любят, только забот будет значительно меньше, чем с традиционными комнатными растениями. Вымачивание - это своеобразная скорая помощь: если видите, что растение начинает терять здоровый, сочный вид, рекомендуется на несколько часов погрузить его в воду комнатной температуры», - рассказывает Лина Спуре. Назад в горшок или посуду растение нужно класть уже сухим, чтобы оно не начало гнить.
Где их расположить в интерьере?
Воздушные растения можно держать в самых разных местах - как в открытой среде, так и в закрытой или открытой стеклянной посуде, с небольшой разницей в уходе. В открытой среде в теплое время растения нужно опрыскивать водой один-два раза в неделю, в прохладные месяцы это можно делать раз в две недели. Больше всего им нравится дождевая вода, однако их можно смело опрыскивать и фильтрованной водой из-под крана или водой, которая была заморожена, а потом разморожена для использования. Только на улице их нужно тщательно беречь от мороза.
За растением, которое содержится в открытой стеклянной посуде, уход практически такой же, но перед опрыскиванием растение нужно вынуть из посуды. Также рекомендуется дать им полностью высохнуть перед тем, как класть их обратно. Растущему таким образом растению также нравится опрыскивание водой примерно раз в месяц. Стеклянная посуда открытого типа, например, колбы с открытым боком, выглядят декоративно, а если их подвесить, то действительно кажется, что растение парит в воздухе.
В закрытой стеклянной посуде воздушным растениям опрыскивание водой обычно не нужно. Каждый раз, когда видите, что растение теряет здоровый вид, вымочите его, дайте высохнуть в светлом месте с хорошей циркуляцией воздуха, а потом снова поместите его в посуду.
Удобрение. Для воздушных растений можно использовать удобрение для орхидей. Растения опрыскивают жидкостью с удобрением, но это нужно делать не чаще раза в месяц, и концентрация удобрений должна быть в четыре раза меньше, чем при удобрении орхидей. Если на упаковке указано, например, 4 грамма удобрения на 2 литра воды, то при приготовлении удобрения для воздушных растений нужно брать 1 грамм удобрения на 2 литра воды. Удобрять воздушные растения можно только с весны до осени, зимой их удобрять нельзя.
Как правильно купать воздушные растения?
Налейте в посуду чуть теплую воду (желательно фильтрованную или дождевую) и погрузите в нее воздушные растения на два-три часа. После этого встряхните их и поставьте на светлое место с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы они полностью высохли. Перед размещением назад в посуду их необходимо полностью высушить.
«Воздушные растения действительно очень неприхотливы, и радуют своим красивым видом, необычными листьями и яркими красками, чтобы даже в самый пасмурный осенний день принести в ваш дом тропические летние нотки», - говорит Лина Спуре.