Поразительный элемент интерьера: воздушные растения

Об этой новинке рассказывает специалист по растениям K Senukai в рижском торговом центре Ozols Лина Спуре.

Что такое воздушные растения?

Воздушные растения - это растения разных форм и цветов, которые могут жить и расти главным образом за счет влаги. Это эпифиты с очень маленькими корнями или вообще без них, потому что исторически они растут на других растениях и деревьях. В дикой природе они получают питательные вещества из влаги и дождя. Им необходим совсем небольшой уход и не нужна почва - на листьях воздушных растений расположены серовато-белые волоски, которые называются трихомами. С их помощью растения получают питательные вещества из воздуха.

ФОТО: Пресс-фото

Местом происхождения воздушных растений являются тропические районы - главным образом, в Центральной и Южной Америке. Воздушные растения, которые можно купить в магазинах, размножаются черенками или семенами. Существует более 500 различных видов воздушных растений. Самыми распространенными являются jonantha, abdita, multiflora, juncea, caput medusae, magnusiana, circinata, harrisii, schiedeana, usneoides и xerographica, также известная как королева воздушных растений.

Как заботиться о воздушных растениях?

Обычно воздушным растениям достаточно совсем немного ухода, однако их важно регулярно опрыскивать водой: хотя бы раз в две недели в прохладное время и раз в неделю в теплые дни. Воздушные растения можно держать как в помещении, так и на улице при температуре 5-35oC. Растениям не нравится находиться под воздействием прямых солнечных лучей, но им нужно светлое место. Также им очень нравится раз в месяц принимать ванну.

«Иногда люди думают, что воздушным растениям совсем не нужен уход. Однако это не так - как и любому другому живому организму, им нравится, когда о них заботятся и их любят, только забот будет значительно меньше, чем с традиционными комнатными растениями. Вымачивание - это своеобразная скорая помощь: если видите, что растение начинает терять здоровый, сочный вид, рекомендуется на несколько часов погрузить его в воду комнатной температуры», - рассказывает Лина Спуре. Назад в горшок или посуду растение нужно класть уже сухим, чтобы оно не начало гнить.

Где их расположить в интерьере?

Воздушные растения можно держать в самых разных местах - как в открытой среде, так и в закрытой или открытой стеклянной посуде, с небольшой разницей в уходе. В открытой среде в теплое время растения нужно опрыскивать водой один-два раза в неделю, в прохладные месяцы это можно делать раз в две недели. Больше всего им нравится дождевая вода, однако их можно смело опрыскивать и фильтрованной водой из-под крана или водой, которая была заморожена, а потом разморожена для использования. Только на улице их нужно тщательно беречь от мороза.

ФОТО: Пресс-фото