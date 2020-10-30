У колумбария кладбища Пярнамяэ состоится панихида по одиноким усопшим

«Согласно народному календарю, сейчас время поминовения усопших. Пасмурная и темная осень так и располагает задуматься о жизненных ценностях, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – В день поминовения усопших мы думаем о покинувших этот мир людях, отдавая дань их земной жизни. Ведь одиноким людям также важно знать, что память о них сохранится, и их достойно проводят в последний путь. Богослужение у колумбария позволит нам отдать дань усопшим, у которых не осталось близких».

«Желаю доброго Дня поминовения усопших. Дома или на кладбище, зажгите свечу в память о покинувших этот мир близких. Задумайтесь о тех, кто покинул этот мир в одиночестве, не окруженный своими близкими», - призвал вице-мэр.

В экуменической панихиде примут участие священники лютеранской, православной апостольской, баптистской и методистской церквей - Яан Таммсалу, Айвар Сарапик, Эрки Тамм и Роберт Черенков. Запланированы молитвы, а также небольшие речи.