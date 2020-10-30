Высокие технологии и роботизация людей?

Практически у каждого рабочего места – свой компьютер, соединенные в единую заводскую сеть. Здесь производится новейшая продукция 5G, а тележки с деталями по цехам развозят забавные роботы Maria и Rudolf. Мне довольно несложно удалось освоить тестирование высокотехнологических изделий – все-таки и современную журналистику без различных электронных гаджетов представить уже трудно.

Однако месяц от месяца я стал вдруг замечать, как странно эти технологические штуки влияют на людей, которые их делают. Оптимисты прошлого предсказывали, что всеобщая роботизация приведет к человеческому освобождению от рутины. Но оказалось наоборот – многие люди, производящие роботов, вдруг сами «заражаются» от них поведенческой стандартизацией и абсолютной покорностью заложенным программам.

Пусть не обижаются мои бывшие коллеги, я не хотел бы задеть никого лично, но делюсь лишь общими психологическими наблюдениями. Вот, казалось бы, работника научили тщательному электронному тестированию, и он, набирая опыт, начинает придумывать разные фишки, которые позволяют сделать процесс более быстрым и эффективным. Но это никого не интересует – если в следующие несколько смен тестирования почему-то нет, работника могут отправить на помощь в какой-нибудь другой цех. И неважно, что навыки к своей специфической работе у него теряются. Абсолютом на заводе является рабочая смена, которая длится 11 часов. И в ней надо быть «роботом-универсалом», хотя досконально изучить специфику всех рабочих мест гигантского завода человеку, конечно, невозможно.

Рабочая смена дополняется двумя обеденными перерывами по полчаса. В один из них вы можете взять одинаковый и зачастую весьма скромный ланч за 1,80 евро, который оплачивается заводом. Да, в столовой присутствует и выбор более качественных блюд, но цены на них близки к ресторанным, так что на зарплату обычного работника особо не разгуляешься. Хотя и пишут, что в Эстонии средняя зарплата составляет около 1500 евро, на Ericsson она примерно вдвое меньше. Разумеется, в данном случае речь не идет о «белых воротничках» – инженерах и начальниках.

Еще меня позабавил обычай награждать успешных работников не премиями, а почетными грамотами и памятными значками. Непонятно, как на глобальном капиталистическом предприятии возродилась эта советская традиция? Ну что ж, роботы Maria и Rudolf тоже красочно разрисованы.

В начале года каждому работнику выдают календарь, где отмечен его график четырехдневных смен, причем он достаточно жесткий. Но мне трудно представить человека, который может четко расписать весь свой предстоящий год с точностью до дня. У каждого, кто не робот, могут случиться важные личные дела и события. Но попытка взять несколько свободных дней, даже за счет своего собственного отпуска, как правило, вызывает начальственное неудовольствие.

В октябре руководство распорядилось, чтобы все работники носили маски – что, в дополнение к униформе, сделало их еще более неотличимыми друг от друга. Хотя в специфически сухом микроклимате завода носить эту маску в течение целой смены просто физически тяжело, особенно работникам старшего возраста. Почему бы такому богатому предприятию, как Ericsson, не проводить вместо этого оперативное тестирование работников на коронавирус перед каждой сменой? Технологии этого уже разработаны, и результаты становятся известны в течение часа.

На мой взгляд, самой естественной для человека работой является сдельная. Выполнил поставленное на сегодняшний день задание – и гуляй смело, занимайся какими-то другими делами, которые тебе интересны. А необходимость убивать свое время часами, когда всё уже завершено, но ты не можешь никуда уйти, потому что смена еще продолжается, в конце концов и вывела меня из себя. Печальным гротеском выглядели столпотворения у выходов – люди уже завершили свою работу, но стояли, словно бы повинуясь внутреннему таймеру, считая минуты до конца смены…

Тем не менее, я нахожу этот свой рабочий опыт все же полезным и поучительным. Но подходящим лишь тем, кто привык к такому стилю жизни. Точнее, режиму робота.