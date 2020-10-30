Веселые истории от производителей саун: зачем в каменке камни?

«Например, я пытался объяснить бельгийскому покупателю, что пара будет образовываться больше, если раз в час плескать на каменку из ковшика», - вспоминает руководитель Iglucraft Прийт Каллас, компания которого стала известной после того, как несколько лет назад звезда футбола Дэвид Бекхэм купил у них баню-иглу.

«Как-то раз клиент из Китая спросил меня, показывая на каменку: это что, элемент дизайна?» - говорит Катрин Рейнасте-Парве, директор фирмы Thermory, производящей термодревесину и бани под ключ.

Затем Калласу напомнили, что их также спрашивали, зачем в каменке камни. «Да, мы тогда объясняли это очень терпеливо», - ответил Каллас, добавив, что если для эстонцев баня - обычное дело, то для других стран это не так.

Отдыхать надо дома!

Ни Iglucraft, ни Thermory не скрывали, что коронакризис стал водой для их мельницы. Каллас объяснил, что ограничения на международное передвижение заставили людей переселиться на дачи и в загородные дома, а там они решили, что нужно заказать садовый домик или баньку. «Чтобы выполнить в срок заказы, мы работали без остановки», ​​- вспоминает Каллас. В разгар кризиса они выпустили новый продукт - домашний офис-иглу.

«Мы очень надеемся, что ограничения на поездки будут продолжать действовать, - ерничает Каллас, - потому что тогда люди будут оставаться дома и отдыхать тоже дома». Iglucraft продал весь объем прошлого года за три месяца этого года. На следующий год у предпринимателей амбициозные планы: они собираются придумывать новинки и предлагать их по более высокой цене.

Руководитель Thermory Катрин Рейнасте-Парве подтвердила, что пандемия очень сильно повлияла на бизнес. «Люди начали строить дома, делать террасы и создавать вокруг них красоту», - объяснила она. Поэтому их компания не нуждалась в государственной помощи.