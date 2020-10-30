Веселые истории от производителей саун: зачем в каменке камни?

Как заявили ведущие производители саун Эстонии на экспортной конференции EAS, для жителей стран Восточной и Северной Европы баня имеет гораздо большее значение, чем для других народов и культур, пишет Majandus24.
«Например, я пытался объяснить бельгийскому покупателю, что пара будет образовываться больше, если раз в час плескать на каменку из ковшика», - вспоминает руководитель Iglucraft Прийт Каллас, компания которого стала известной после того, как несколько лет назад звезда футбола Дэвид Бекхэм купил у них баню-иглу.
«Как-то раз клиент из Китая спросил меня, показывая на каменку: это что, элемент дизайна?» - говорит Катрин Рейнасте-Парве, директор фирмы Thermory, производящей термодревесину и бани под ключ.
Затем Калласу напомнили, что их также спрашивали, зачем в каменке камни. «Да, мы тогда объясняли это очень терпеливо», - ответил Каллас, добавив, что если для эстонцев баня - обычное дело, то для других стран это не так.
Отдыхать надо дома!
Ни Iglucraft, ни Thermory не скрывали, что коронакризис стал водой для их мельницы. Каллас объяснил, что ограничения на международное передвижение заставили людей переселиться на дачи и в загородные дома, а там они решили, что нужно заказать садовый домик или баньку. «Чтобы выполнить в срок заказы, мы работали без остановки», - вспоминает Каллас. В разгар кризиса они выпустили новый продукт - домашний офис-иглу.
«Мы очень надеемся, что ограничения на поездки будут продолжать действовать, - ерничает Каллас, - потому что тогда люди будут оставаться дома и отдыхать тоже дома». Iglucraft продал весь объем прошлого года за три месяца этого года. На следующий год у предпринимателей амбициозные планы: они собираются придумывать новинки и предлагать их по более высокой цене.
Руководитель Thermory Катрин Рейнасте-Парве подтвердила, что пандемия очень сильно повлияла на бизнес. «Люди начали строить дома, делать террасы и создавать вокруг них красоту», - объяснила она. Поэтому их компания не нуждалась в государственной помощи.
Thermory
Thermory - крупнейший в мире производитель термообработанной древесины с годовым оборотом более 100 миллионов евро и заводами в трех странах. В компании работает около 700 человек. Этим летом крупнейшим собственником фирмы была компания Кристьяна Раху UG Investeeringud.
Iglucraft
Расположенное в деревне Лейе Вильяндиского уезда предприятие Iglucraft начинало с производства дизайнерских саун, но сегодня большую часть бизнеса составляет продажа малых домов. Ежегодно продается около 100 домиков и 75 саун-иглу, в ближайшие годы производство малых домов планируется расширить. Оборот компании в прошлом году составил немногим более 2 миллионов евро.