Ещё в одном доме призрения выявлен коронапозитивный

В доме призрения Канепи, работой которого управляет акционерное общество Lõuna-Eesti hooldekeskus, зарегистрирован один положительный результат теста на коронавирус. Насколько известно, еще четыре человека могут дать положительный результат, пишет Postimees.
«Те, кто контактировал с коронапозитивным, изолированы», - объяснила глава Лыунаского регионального управления Департамента здоровья Тийа Лухт. У человека с подтвердившимся диагнозом были симптомы заболевания.
В допе призрения Канепи было проведено поголовное тестирование, результаты которого должны быть известны в ближайшее время.
Член правления акционерного общества Lõuna-Eesti Hooldekeskus Юло Тулик объяснил газете, что один из сотрудников дома почувствовал недомогание и пошел к семейному врачу, где, наконец, получил сообщение о том, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
«Мы связались с Департаментом здоровья, и вчера они проверили на коронавирус весь персонал и клиентов», - сказал Тулик.
Члену правления также известно, что один клиент заражен и находится в отдельной комнате вместе с тремя соседями. «За их состоянием постоянно наблюдают», - уточнил Тулик.
Будучи членом Выруского горсобрания, Тулик видел работу Департамента здоровья во время первой волны коронавируса и хвалит ведомство и сейчас. «Вчера они поделились с нами советами; сотрудничество хорошо налажено», - сказал Тулик, добавив, что дом призрения Канепи справится с вирусом.
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