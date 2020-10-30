Ещё в одном доме призрения выявлен коронапозитивный

«Те, кто контактировал с коронапозитивным, изолированы», - объяснила глава Лыунаского регионального управления Департамента здоровья Тийа Лухт. У человека с подтвердившимся диагнозом были симптомы заболевания.

В допе призрения Канепи было проведено поголовное тестирование, результаты которого должны быть известны в ближайшее время.

Член правления акционерного общества Lõuna-Eesti Hooldekeskus Юло Тулик объяснил газете, что один из сотрудников дома почувствовал недомогание и пошел к семейному врачу, где, наконец, получил сообщение о том, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Мы связались с Департаментом здоровья, и вчера они проверили на коронавирус весь персонал и клиентов», - сказал Тулик.

Члену правления также известно, что один клиент заражен и находится в отдельной комнате вместе с тремя соседями. «За их состоянием постоянно наблюдают», - уточнил Тулик.

Будучи членом Выруского горсобрания, Тулик видел работу Департамента здоровья во время первой волны коронавируса и хвалит ведомство и сейчас. «Вчера они поделились с нами советами; сотрудничество хорошо налажено», - сказал Тулик, добавив, что дом призрения Канепи справится с вирусом.