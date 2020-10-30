Сельхозпроизводители просят об экстренной помощи объемом 24 млн евро

Обращение подписали три общенациональные представительские агроорганизации: Центральный союз хуторян Эстонии, Агроторговой палатой Эстонии и MTÜ Eesti Noortalunikud.

"Сельскохозяйственный сектор и рынки не оказались незатронутыми нынешним экономическим кризисом, негативное его влияние испытали в первую очередь секторы молочного и мясного животноводства, свиноводства и овцеводства, садоводства и производства картофеля, а также производства органических зерновых культур. В сложившейся рыночной ситуации доход от реализации продукции не покрывает издержки производства. Из-за низких рыночных цен доходы фермеров значительно снизились», - пояснила председатель Центрального союза хуторян Эстонии Керли Атс

«Как и у хуторян других стран, источником проблем эстонских предпринимателей является падение рыночной цены, трудности сбыта и снижение урожайности из-за нехватки рабочей силы из-за ограничений передвижения», - сказал председатель правления Эстонской агроторговой палаты Румет Сырмус.

«Важно помнить, что эстонские фермеры конкурируют с компаниями из других стран-членов ЕС, особенно с ближайшими соседями, за продажу своей продукции. Важный для нас конкурент Латвия на основании правил ЕС о временной госпомощи поддержала свое сельское хозяйство, рыболовство и производство продуктов питания двумя пакетами на общую сумму 37 млн евро. При этом латвийские хуторяне, например, получили по 86 евро на каждую дойную корову и по 137 евро на единицу мясного скота», - сказал Сырмус, по словам которого .

По его словам, в тех же рамках Литва уже получила разрешение от Европейской комиссии на поддержку сельского хозяйства, продовольствия, лесного хозяйства, рыболовства и сельского хозяйства. Общий объем запланированной Литвой в этом году помощи для этих секторов составляет 189 млн евро. Только молочной отрасли правительство Литвы уже оказало этом году дополнительную поддержку на общую сумму 38 млн евро.

«Неопределенность в экономике сохраняется, поэтому мы должны быть готовы к ситуации, когда рыночная ситуация не улучшится быстро, - пояснила председатель правления MTÜ Eesti Noortalunikud Кая Пийрфельдт. - Мы признательны за вынесенные весной решения правительства и Рийгикогу, в результате которых в сельскохозяйственный сектор были направлены средства на ссуды и гарантии для решения проблем, но текущая рыночная ситуация также требует чрезвычайного государственного вмешательства посредством внутренних субсидий», - подчеркнула она.

Необходимость и важность поддержки сельскохозяйственного сектора также ощущалась Европейской комиссией, которая установила временную структуру государственной помощи для поддержки экономики. Эти рамки позволяют оказывать более значительную национальную поддержку сельскохозяйственным секторам в условиях кризиса и осуществлять меры поддержки кризисов. Изначально временная государственная помощь действовала до 31 декабря 2020 года, но Европейская комиссия продлила ее до 30 июня 2021 года, что также позволяет Эстонии предоставлять возможные национальные сельскохозяйственные субсидии, финансируемые из государственного бюджета следующего года, на основе этих рамок.