AirBaltic откроет прямые рейсы из Таллинна в новый берлинский аэропорт

Авиакомпания airBaltic 11 ноября откроет прямые рейсы из Таллинна в новый аэропорт Бранденбург в Берлине.
Первый терминал нового аэропорта будет официально открыт 31 октября, а полеты в аэропорт Берлина Тегель завершатся 8 ноября, сообщила пресс-служба airBaltic.
Новый аэропорт способен обслуживать до 43 млн пассажиров в год.
В зимний сезон airBaltic планирует соединить Таллинн прямыми рейсами с Амстердамом, Берлином, Брюсселем, Копенгагеном, Лондоном, Осло, Ригой, Зальцбургом и Стокгольмом.
Всем пассажирам авиакомпании выдаются комплекты средств защиты здоровья, состоящие из дезинфицирующих салфеток и защитной маски.
AirBaltic настоятельно рекомендует пассажирам непосредственно перед полетом проверять требования в пунктах их назначения на официальных сайтах или в национальных посольствах.