Пт, 30.10.2020
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Яна Тоом
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  • AirBaltic откроет прямые рейсы из Таллинна в новый берлинский аэропорт

AirBaltic откроет прямые рейсы из Таллинна в новый берлинский аэропорт

Самолет airBaltic в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Авиакомпания airBaltic 11 ноября откроет прямые рейсы из Таллинна в новый аэропорт Бранденбург в Берлине.

Первый терминал нового аэропорта будет официально открыт 31 октября, а полеты в аэропорт Берлина Тегель завершатся 8 ноября, сообщила пресс-служба airBaltic.

Новый аэропорт способен обслуживать до 43 млн пассажиров в год.

В зимний сезон airBaltic планирует соединить Таллинн прямыми рейсами с Амстердамом, Берлином, Брюсселем, Копенгагеном, Лондоном, Осло, Ригой, Зальцбургом и Стокгольмом.

Всем пассажирам авиакомпании выдаются комплекты средств защиты здоровья, состоящие из дезинфицирующих салфеток и защитной маски.

AirBaltic настоятельно рекомендует пассажирам непосредственно перед полетом проверять требования в пунктах их назначения на официальных сайтах или в национальных посольствах. 

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